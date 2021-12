Wolfsburg

2022 wird ein ereignisreiches Jahr für Wolfsburg. Denn einige Einrichtungen feiern Jubiläen. Ob und wie die Stadt die dann begehen kann und darf, steht jedoch in den Sternen. Wegen Corona.

– „60 Jahre Italiener in Wolfsburg“ steht gleich zum Jahresanfang auf dem Programm: Dazu ist eine Auftaktveranstaltung am 17. Januar um 15 Uhr geplant. An der Skulptur L´emmigrante am Hauptbahnhof. Das Integrationsreferat lädt dazu ein. Am 27. Januar wird weltweit am Auschwitz-Gedenktag an die Opfer des Holocausts erinnert. Auch Wolfsburg will sich 2022 wieder daran beteiligen.

Burg Neuhaus feiert 650-jähriges Jubiläum

– Ihren 650. Geburtstag feiert die Burg Neuhaus. 1372 urkundlich nachgewiesen, wurde sie im Lüneburger Erbfolgekrieg als „Neues Haus Vorsfelde“ von Herzog Magnus II und der Stadt Braunschweig als Gegenwehranlage errichtet. Für die im 15. Jahrhundert zerstörte Burg Vorsfelde.

Später diente die Burg als Fürstlich Braunschweig-Lüneburgisches Amtshaus. Im Zusammenhang mit dem Lüneburger Erbfolgekrieg wird erstmals von einer Lehnsbindung Werner von Bartenslebens und dessen Vetter Busso an den Erzbischof von Magdeburg berichtet. Als magdeburgische Exklaven innerhalb welfischer Territorien entstehen Heßlingen mit der Wolfsburg und Hehlingen. Am 2. Juli soll zum 650-jährigen Jubiläum ein Burgfest steigen – eine Kooperation von Museumsteam und Verein „Burgfreunde“.

Aaltos Kulturzentrum wird 60 Jahre

– Im nächsten Jahr gibt es noch mehr Jubiläen: Stolze 60 Jahre alt wird das Kulturzentrum in der Porschestraße. Heute ist das markante Gebäude am Südkopf nach seinem berühmten Architekten Alvar Aalto benannt. Am 30. August 1962 wurde das Alvar-Aalto-Kulturhaus eingeweiht. 1958 war Baustart. Vom 31. August bis 11. September ist Aalto zu Ehren eine „Alvar Aalto Week“ mit diversen Veranstaltungen rund um Aalto, Architektur, Kunst und Kultur geplant.

– Vor 45 Jahren eröffnete das Badeland im Allerpark – genau am 15. April 1977. Dann kam der verheerende Brand, der die Freizeitanlage in Schutt und Asche legte. Vor 20 Jahren, am 2. Februar 2002, war dann die Eröffnung des neu erbauten BadeLandes. Es bietet Spaß, Fit- und Wellness auf 3000 Quadratmetern. Das BadeLand legte einen Start nach Maß hin: Das Spaßbad in mediterranem Ambiente lockte von Februar bis November 2002 sagenhafte 500 000 Besucher an.

VW-Arena eröffnet vor 20 Jahren

– Vor 40 Jahren wurde das Schwefelbad Fallersleben am 2. April 1982 nach dem Wiederaufbau für Besucher geöffnet. Es bietet Gesundheitsvorsorge und nachstationäre Behandlung.

– Am 11. Juni 1997 feierte ganz Wolfsburg: Der VfL Wolfsburg stieg in die erste Fußball-Bundesliga auf. 25 Jahre ist das her. Fünf Jahre später bekommt der Bundesligaclub ein neues Zuhause: Am 13. Dezember 2002 war feierliche Eröffnung der Volkswagen Arena.

– Auch Hehlingen hat 2022 etwas zu feiern: Vor zehn Jahren, am 24. August 2012, eröffnet der WasserPark. Auf dem Gelände des ehemaligen Freibades.

