Babys: Das sind die beliebtesten Vornamen in Wolfsburg

Wolfsburg

Der Mädchenname Mila führt mit 20 Nennungen die Hitliste der Vornamen an, gefolgt von Emma mit 16 Nennungen auf Platz 2 und Mia auf dem dritten Platz, der 14 Mal vergeben wurde. Bei den Jungen führt Jonas (20 Nennungen) die Beliebtheitsskala an, gefolgt von Leon und Matteo. Beide Vornamen wurden je 15 Mal vergeben. Für die Vornamen Elias und Noah entschieden sich Eltern jeweils 14 Mal. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Geburtenrate stieg in Wolfsburg an

Im Jahr 2019 hat das Standesamt der Stadt Wolfsburg insgesamt 1870 Geburten beurkundet. Sechs mehr als im Jahr zuvor. Im Jahr 2017 erblickten 1766 Babys das Licht der Welt, 2016 waren es 1863 und 2015 insgesamt 1714 Geburten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch Mütter aus anderen Kommunen ihr Kind im Wolfsburger Klinikum zur Welt gebracht haben.

Zahl der Eheschließungen in Wolfsburg leicht rückläufig

Die Zahl der Eheschließungen ist im Wolfsburger Standesamt leicht rückläufig: In 2019 gaben sich 745 Paare das Ja-Wort, ein Jahr zuvor waren es 749. Deutlich weniger Eheschließungen gab es 2017: 704 Paare ließen sich standesamtlich trauen. In 2019 wurden insgesamt 15 gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen (2018 waren es 26 Ehen, 2017 19 Ehen). Zehn Paare waren weiblich, fünf männlich.

Im vergangenen Jahr wurden durch das Standesamt außerdem 1670 Sterbefälle beurkundet. In 2018 waren es 1665 (2017: 1678; 2016: 1696 und 2015: 1714).

Bei allen angeführten Daten handelt es sich um Personenstandsfälle, die im Standesamt Wolfsburg beurkundeten wurden. Die Zahlen der davon in Wolfsburg lebenden Personen lassen sich dabei nicht explizit ermitteln, heißt es von Seiten der Stadt.

