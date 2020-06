BUND richtet Wildbienenhaus am Naturschutzzentrum ein

Wolfsburg

Ein neues Wildbienenhaus am Naturschutzzentrum in der Lönsstraße haben Mitglieder der BUND-Kreisgruppe Wolfsburg am Samstag befüllt. „Die Bienen-Nistwand soll ein Beispiel für eine ökologisch sinnvolle Wildbienennisthilfe geben“, sagte Inga Lüdecke vom BUND-Vorstand.

Zur Einweihung des Wildbienenhauses war ursprünglich eine Familienaktion geplant gewesen, was sich wegen der Corona-Pandemie aber nicht umsetzen ließ. So blieb es bei einem Arbeitseinsatz der Arbeitsgruppe zur Förderung der Insektenvielfalt, deren Mitglieder die Nistwand unter anderem mit angebohrten Holzstücken und Niststeinen befüllten.

Die im Handel angebotenen Nisthilfe seien oft ungeeignet

Der Standort unter den Eichen am Naturschutzzentrum sei natürlich nicht optimal für Wildbienen, erklärte Lüdecke. „Uns geht es vor allem darum, die Menschen im Vorbeigehen ins Naturschutzzentrum einzuladen und ein Beispiel zu geben, was man mit einfachen Maßnahmen im eigenen Garten umsetzen kann“, erklärte sie. Die im Handel angebotenen Nisthilfen seien oft ungeeignet.

Wildbienen benötigen ein ausreichendes Blütenpflanzenangebot mit Pollen und Nektar zum Fressen. Daran mangelt es in Deutschland, kritisiert der BUND. Weil viele bedeutsame Nutzpflanzen auf Wildbienen als Pollenüberträger angewiesen sind, führe der Rückgang der Wildbienen zu weiterem Artenverlust. „Allein mit Nistkästen werden wie die Wildbienen natürlich nicht retten“, betont Lüdecke – zumal drei Viertel der Wildbienen im Boden nisten.

Wettbewerb für insektenfreundliche Gärten läuft

Wildbienenexperte Norbert Behrens rät Gartenbesitzern, zumindest eine Ecke mit Rasen auszusparen und nicht zu bewirtschaften – die von Wildbienen bevorzugten wilden Pflanzen würden mit der Zeit von alleine wachsen. Lüdecke rät auch zum Einsatz von Wildblumenmischungen.

Der BUND ruft außerdem zur Teilnahme am Wettbewerb „Insektenfreundliche Gärten gesucht“ des Agenda-21-Forums der Stadt Wolfsburg auf. Bis Ende August können die Wolfsburger bis zu fünf Fotos ihrer Gärten oder Balkone einreichen: direkt im Naturschutzzentrum an der Lönsstraße oder per E-Mail an nzwob@wolfsburg.de.

Von Florian Heintz