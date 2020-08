Wolfsburg

Kezia-Melinda Kumpf (30) hat ein Ziel: Sie möchte studieren. Was ihr dafür fehlt, ist das Fachabitur. Und finanzielle Unterstützung: Seit einem Jahr versucht die alleinerziehende Mutter eines fünfjährigen Sohnes vergeblich, BAföG zu erhalten. Sie fühlt sich ungerecht behandelt.

„Ich habe eine Ausbildung im Einzelhandel gemacht, aber der Job erfüllt mich nicht“, berichtet Kumpf. Sie will stattdessen Soziale Arbeit studieren: „Ich möchte Kinder oder Migranten unterstützen.“

Da Kumpf kein BAföG bekommt, will auch das Jobcenter nicht mehr zahlen

Für das Studium fehlt ihr das Fachabitur. Im vergangenen Schuljahr unternahm sie einen ersten Versuch, er scheiterte jedoch. Da sich das Verfahren um ihren BAföG-Antrag noch in der Schwebe befand, bekam Kumpf Arbeitslosengeld II.

Nach den Sommerferien will die Wolfsburgerin einen neuen Anlauf auf das Abitur starten. Doch jetzt streikt das Jobcenter: „Weil ich immer noch keine Zusage für das BAföG habe, will es nicht mehr zahlen.“ Stattdessen müsste sich Kumpf ihren Schulabschluss über einen Minijob oder eine Teilzeitstelle finanzieren. In ihren Augen unmöglich: Bis mittags drücke sie die Schulbank, hinzu komme Zeit zum Lernen und die Verantwortung für ihren Sohn.

Die Regelungen für das elternunabhängige BAföG sind kompliziert

Als Schülerin muss Kumpf ihren Antrag an das BAföG-Amt der Stadt richten. Das wolle, dass ihr Vater ihr Unterhalt zahlt, berichtet Kumpf. Für sie unverständlich: „Ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung und bin 30 Jahre alt. In meinen Augen habe ich Anspruch auf das elternunabhängige BAföG.“

So einfach ist das jedoch nicht: Für einen Anspruch auf elternunabhängiges BAföG müsste Kumpf laut einem Schreiben vom Verwaltungsgericht Braunschweig mindestens fünf Jahre lang über ein eigenes Einkommen verfügt haben – Vergütungen während der Ausbildung zählen nicht. Diese Voraussetzungen erfüllt sie nicht. Deshalb bliebe Kumpf für das elternunabhängige BAföG nur die Möglichkeit, glaubhaft zu machen, dass ihr Vater ihr keinen Unterhalt zahlt. Dies gelang ihr bisher nicht. Normalerweise sind Eltern zwar nicht mehr unterhaltspflichtig, wenn ihre Kinder 30 sind, allerdings gilt für das Amt das Alter zum Beginn der Ausbildung – damals war Kumpf 29.

Kumpf findet das komplizierte Verfahren unfair: „Ich finde es schade, dass einem so viele Steine in den Weg gelegt werden.“ Ein Mitarbeiter der Stadt habe zudem gesagt, dass die Entscheidung über den Antrag im Ermessen des Sachbearbeiters liege.

Pauschale Aussagen zum Anrecht auf BAföG sind kaum möglich

Die Stadt äußert sich aus Datenschutzgründen nicht zu dem Fall. Sprecherin Monia Meier erklärt, dass auch keine Aussage zu vergleichbaren Anträgen möglich sei, „da stets eine starke Abhängigkeit von den Umständen des jeweiligen Einzelfalles, insbesondere des schulischen und beruflichen Werdeganges, gegeben ist.“ Meier weist jedoch zurück, dass der gute Wille eines Sachbearbeiters entscheide: „Etwaige Ermessensentscheidungen unterliegen immer der gerichtlichen Kontrolle und sind im Bundesausbildungsförderungsgesetz infolge der ausführlichen Verwaltungsvorschriften nur sehr eingeschränkt möglich.“

Von Melanie Köster