Kästorf/Warmenau

Am Samstagnachmittag geriet bei Mäharbeiten aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Weizenfeld an der Bundesstraße 188 zwischen den Wolfsburger Ortsteilen Warmenau und Kästorf in Brand. Die Bundesstraße musste aufgrund der Rauchentwicklung für beiden Fahrtrichtungen zeitweise gesperrt werden.

Feuerwehr und Polizei wurden gegen 15 Uhr alarmiert. Als das Feuer unter Kontrolle war, konnte um 16 Uhr die Vollsperrung der Bundesstraße wieder aufgehoben werden.

Übergreifen auf Nachbarfeld verhindert

„Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte auch ein Übergreifen auf ein benachbartes Feld verhindert werden“, sagt Polizeisprecher Sven-Marco Claus. Etwa drei Hektar Weizen wurden seinen Angaben nach durch die Flammen vernichtet. Es gab keine Verletzten.

Immer wieder kommt es bei Mäharbeiten zu Flächenbränden. Meist sind vorher unentdeckte technische Defekte an den eingesetzten Maschinen der Grund, wo sich dann Funken bilden, die das Getreide oder die besonders trockenen Stoppelfelder entzünden.

Von der Redaktion