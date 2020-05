Autostadt wieder geöffnet: Diese Corona-Regeln müssen Besucher beachten

Wolfsburg

Die Geschäfte sind wieder geöffnet, die Friseure ebenfalls – und die Autostadt seit Montag auch. Acht lange Wochen war sie geschlossen. „Wir freuen uns riesig darüber“, sagt Geschäftsführer Claudius Colsman. Aber vieles in dem VW-Themenpark ist jetzt anders als vor der Corona-Schließung: Alle Besucher müssen Abstand halten, es gibt klare Hygieneregeln, eingeschränkte Öffnungszeiten und deutlich weniger Gäste können den Park und die Pavillons besuchen.

Die Obergrenze liegt bei 2950 Besuchern am Tag. Statt der vorgeschriebenen zehn Quadratmeter pro Person, hat die Autostadt sich selbst zwölf Quadratmeter auferlegt. „Wir wollen vorsichtig und Vorbild sein“, erklärt Colsman den behutsamen Anlauf. Und die Besucher machten dabei am Montag mit: Sie trugen vorschriftsmäßig Mund- und Nasenschutz in Gebäuden wie Zeithaus, Konzernforum, Shops oder auf der Piazza. Probleme mit Abstand halten und Warteschlangen gab es am Montag keine – die Besucherzahl hielt sich in Grenzen.

Tipps von Freizeitparks in Asien

Gut für die Autostadt, die jetzt in Ruhe sehen kann, wie es läuft. Sechs Wochen lang entwickelten Mitarbeiter zusammen mit dem Mutterkonzern Volkswagen ein Konzept für die Öffnung. Sogar aus Freizeitparks in Asien holten sie sich Tipps, wie ein Ablauf in Corona-Zeiten aussehen kann. Etwas ungewöhnlich war das schon, denn zu diesem Zeitpunkt wusste noch niemand, wie die Beschränkungen bei einer Wiedereröffnung aussehen.

Die Einschränkungen stehen jetzt fest, das Konzept ebenfalls. Die Stadt hat es abgesegnet, der Probelauf in der vergangenen Woche lief gut. Aber es könne sich jederzeit wieder etwas ändern. Denn: Was in der Theorie gut funktioniere, könne in der Praxis nicht so tauglich sein. „Wir lernen jeden Tag dazu“, sagt Claudius Colsman.

Vorschriften mit einem Schmunzeln

Aber die Autostadt wäre nicht Autostadt, wenn sie Vorschriften ganz schnöde umsetzt. „Wir machen das mit einem Schmunzeln“, erklärt der Geschäftsführer. Um Besucher daran zu erinnern, zwei Meter Abstand zu halten, bittet der automobile Themenpark zum Beispiel auf Aufklebern und Hinweisschildern darum, „nicht zu dicht aufzufahren“. Um mögliche Wartezeiten zu überbrücken, gibt es auf dem Boden Anleitungen für Spiele wie Automarken nach dem Alphabet aufzählen. Vor der Bio-Bäckerei „Das Brot“ können Besucher das Rezept für Dinkel-Selen nachlesen.

Um eine Ansteckungsgefahr zu vermeiden, gibt es in Corona-Zeiten ein geändertes Wegeleitsystem durch die Autostadt: Ein- und Ausgänge von sämtlichen Gebäuden sind getrennt – das Zeithaus machte deshalb einen Notausgang an der Hafenseite zum regulären Ausgang. Alles soll möglichst kontaktlos ablaufen. Statt Welcome-Desk gibt es zwei Kassen auf der Piazza, die weit von einander entfernt stehen. Natürlich sind die Kassen mit Plexiglasscheiben als Spuckschutz ausgestattet. Insgesamt 130 solcher Scheiben verbaute die Autostadt.

So ist die Autostadt geöffnet Die Autostadt ist wieder geöffnet. Von 10 bis 17 Uhr ist der Besuch von Zeithaus, Markenpavillons und verschiedener Ausstellungen ebenso möglich wie ein entspannter Spaziergang durch den Park. Dafür wurden zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen mit den Behörden abgestimmt und eingeführt. Die Restaurants Beefclub, Pizza AMano und Lagune sind ebenfalls geöffnet – Besucher sollten die eingeschränkten Öffnungszeiten und die Reservierungspflicht beachten. Auch die Bio-Bäckerei „Das Brot.” ist geöffnet – täglich von 7.30 Uhr bis 15 Uhr mit Backwaren zum Mitnehmen. Eine Übersicht aller geöffneten Bereiche und Restaurants gibt es im Internet unter www.autostadt.de.

2500 Aufkleber im gesamten Themenpark

Bei den Aufklebern, die über die Corona-Regelungen informieren, ist die Zahl noch höher. „Das sind rund 2500“, erklärt Jan-Malte Kistler, General Manager Park. Damit die Besucher auf einen Blick sehen, wo die Stationen mit Desinfektionsmittel sind und wo sie sich die Hände waschen können, ließ die Autostadt einen eigenen Plan dafür drucken. Und damit die Mitarbeiter wissen, wie sie sich in Corona-Zeiten verhalten sollen, verfasste Kommunikationsleiterin Anja Kress ein spezielles Info-Heftchen für die Belegschaft.

Von Sylvia Telge