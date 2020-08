Wolfsburg

Seit etwa zwei Wochen ist die Autostadt um eine lukullische Attraktion reicher: Im ZeitHaus hat das Café „Erste Sahne“ seine Türen für Feinschmecker, Tee-Experten und Kaffeeliebhaber geöffnet. Ein engagiertes Team von sieben Autostadt-Mitarbeiterinnen sowie einige männliche Helfer lassen hier ihrer Kreativität freien Lauf, um die Erwartungen von Kaffeeliebhabern zu erfüllen.

„Wir sprechen hier die Fans von einer erlesenen Stadtkultur an und präsentieren innovative Kaffeekonzepte aus den Metropolen der Welt“, sagte Autostadt-Geschäftsführer Roland Clement. Markus Greiner, Chef der Autostadtrestaurants, sieht die Zukunft des neuen Cafés ebenfalls ausgesprochen positiv. „Wir setzen auf ein junges Team mit vielen frischen Ideen und einer ausgeprägten Leidenschaft für Kaffee.“

Und eine solche teilen sie alle im Team um Café-Chefin Mirja Klug. Die 21-jährige Restaurantfachfrau hatte nach ihrer Ausbildung in der Autostadt schon immer von einem solchen Novum geträumt, sah diese Vision Wirklichkeit, als die Pasta-Manufaktur ins KonzernForum umzog.

„Erste Sahne “ – eine Bildergalerie:

Zur Galerie In dem Café im ZeitHaus der Autostadt gibt es neben Kaffee aller Art auch Eis und Smörrebröd.

Die Strategie war klar: Getreu dem Autostadtmotto„Vom Guten das Beste“ wurde in Sichtweite von Abenteuer-Spielplatz und Hafen der Manufakturgedanke weiter entwickelt. Das bedeute, so Pressereferent Christian Gräber: „Hier ist alles handgemacht.“ Knallbunte ausgeflippte Eisbecher für den süßen, würziges Smörrebröd für den deftigen Geschmack umrahmen die Hauptspezialität von „Erste Sahne“, mit den absoluten Trendsettern der deutschen und internationalen Kaffeelandschaft.

Würziges Smörrebröd wird im „Erste Sahne“ übrigens auch serviert – sieht nicht nur lecker aus, schmeckt auch lecker. Quelle: Britta Schulze

Alles beginnt in der hauseigenen Rösterei, wo die noch rohen grünen Bohnen aus Costa Rica, Kolumbien, Mexiko, Indien, Indonesien, Äthiopien und Nicaragua auf den Punkt das richtige Aroma erhalten. Völlig klar, dass zuvor schon beim Einkauf des Grundprodukts fairer Handel in der Priorität ganz oben steht. In Zusammenarbeit mit der „ Berlin School of Coffee“ und deren international agierenden Mitarbeitern werden Nachhaltigkeit und Bio-Qualität streng kontrolliert. „Zudem fördern wir unter anderem ein Schulprojekt in Mexiko“ und ein Frauenprojekt in Nicaragua“, berichtet Mirja Klug.

Neu: Das Café „Erste Sahne“ im ZeitHaus hat eröffnet – früher war dort die Pasta-Manufaktur. Quelle: Britta Schulze

Das gute Grundprodukt im Zusammenwirken mit dem schonenden hauseigenen Röstverfahren ist dann Basis für einen Kaffeegenuss, der alle Herzen von Kennern der aromatischen Köstlichkeit höher schlagen lässt. Serviert werden beispielsweise die angesagten Szene-Kaffees Flat White, Nitro Coffee oder Cold Brew, Getränke so richtig für heiße Tage. Aber natürlich gibt es auch traditionellen Filterkaffee.

Dabei können Familien von der Terrasse ihre Kinder auf dem Spielplatz im Auge behalten, man kann aber auch den Tretbooten zuschauen, die im Hafen schippern.

Das Café „Erste Sahne“ ist geöffnet Freitag und Samstag von 12 bis 20 sowie Sonntag bis Donnerstag von 12 bis 18 Uhr.

Von Burkhard Heuer