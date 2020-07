Wolfsburg

Pünktlich zum Start der Sommerinszenierung der Autostadt können sich Gäste ab Donnerstag, 16. Juli, auf ein neues Angebot freuen: Als Partner der Autostadt startet die Weiße Flotte Ausflugsfahrten auf dem Mittellandkanal mit neuen Routen. Bis zu sechs Mal am Tag legt das Cabrio-Schiff MS Hanseblick vom Anleger der Autostadt ab. Sogar das eigene Fahrrad kann künftig mitgenommen werden.

An Jahresbeginn war noch nicht ganz klar, ob auf dem Mittellandkanal überhaupt weiterhin Passagierschiffe sollen. Die Autostadt nutzte die Wartungspause der Flotte für eine Neuausrichtung des Konzeptes. Und so gibt es bis zum 31. Oktober verschiedene Touren.

Anzeige

Schiffstour auf dem Mittellandkanal führt bis nach Fallersleben

Zweimal täglich geht es auf eine einstündige Entdeckungsreise vorbei an der Autostadt in Richtung Fallersleben. Etwas weiter westwärts führt in rund anderthalb Stunden die Tour zur Schleuse Sülfeld. Hier gibt es einen kurzen Stopp am Südufer, bevor es wieder zurück geht bis zur Autostadt. Bei der Fahrt in Richtung Osten wendet das Schiff mit einem kurzen Halt auf Höhe Rühen. Bei diesen Schiffsausflügen können Gäste an den Wendepunkten auf- und absteigen, so dass die Hin- oder Rückfahrt auch mit dem eigenen Fahrrad erfolgen kann.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Jeweils mittwochs und samstags im Juli und August können die Gäste um 19 Uhr zu einer anderthalbstündigen Abendfahrt „in See stechen“ und den Tag ausklingen lassen.

Tickets/ Karten gibt es an Bord der MS Hanseblick oder im Internet

Für alle Fahrten beträgt der Preis für Hin- und Rückfahrt pro Erwachsener Euro als Eröffnungsangebot in diesem Jahr. Tickets gibt es direkt an Bord, oder in Kürze auch online unter www.weisse-flotte.de/wolfsburg. Weitere Informationen erhalten Interessierte per Telefon unter der Rufnummer 03831-26810 oder unter www.weisse-flotte.de/wolfsburg.

Von der Redaktion