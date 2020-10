Wolfsburg

Die Autostadt in Wolfsburg will ihren Besuchern auch in Zeiten von Corona ein besonderes Winterprogramm bieten. „Unsere Gäste dürfen ein schönes winterliches Programm erwarten mit Glühwein und Eislaufbahn. Neu sind in diesem Jahr besonders stimmungsvolle Lichtinstallationen, die die Besucher begeistern werden“, sagte einer Autostadt-Sprecherin auf WAZ-Anfrage.

Autostadt erstellte ein Hygiene- und Sicherheitskonzept für das Winterprogramm

Die Angebote würden dabei den aktuellen Rahmenbedingungen angepasst. „Dazu stimmen wir uns regelmäßig und eng mit der Stadt Wolfsburg ab und haben ein entsprechendes Hygiene- und Sicherheitskonzept“, erklärte die Sprecherin. Als Vorbild für die „Winterwelt“ könnte der diesjährige „Sommer im Park“ dienen: Das Sommerprogramm lockte laut der Autostadt vom 16. Juli bis zum 27. September rund 266 000 Besucher in den Themenpark am Mittellandkanal.

Im vergangenen Jahr verwandelte sich die Autostadt für fünf Wochen in eine zauberhafte Winterlandschaft mit Eislauffläche, geschmücktem Tannenbaum, einem Weihnachtsmarkt und den Tabaluga-Eisshows. Rund 461 000 Gäste wurden von Ende November bis Anfang Januar von der „Winter Wunder Stadt“ angelockt. „Wir freuen uns darauf, auch in Zeiten von Corona in der schönsten Zeit des Jahres für die Menschen in der Region ein attraktives Ausflugsziel zu sein“, sagte die Sprecherin.

„Wolfsburger Adventswochen“ vom 25. November bis zum 23. Dezember

Auch zum Weihnachtsmarkt in der Wolfsburger City sind bereits erste Details bekannt – er findet unter dem Namen „Wolfsburger Adventswochen“ vom 25. November bis zum 23. Dezember statt. Das Konzept der WMG sieht rund 55 Buden und Fahrgeschäfte vor, die mit genügend Abstand von der mittleren Porschestraße bis zum Nordkopf stehen. Einige Angebote wie das Unterhaltungsprogramm, die Lichtshow und die Almhütte können diesmal nicht in das Programm aufgenommen werden.

Das Konzept sei gemäß der aktuell geltenden Anforderungen an Großveranstaltungen entwickelt worden, erklärte die WMG. Zuvor waren mehrere Szenarien für einen Weihnachtsmarkt geplant worden, abhängig vom Infektionsgeschehen und den jeweiligen Auflagen.

