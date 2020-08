Stadtmitte

Eingängige Rock-Pop-Rhythmen bestimmten das musikalische Programm am Wochenende in der Autostadt. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Sommer im Park“ mit vielen Angeboten für kleine und große Besucher gab es am Freitagabend, Samstag und Sonntag Musik auf drei kleinen Bühnen.

Satter Sound nur aus Akustikgitarren und Gesang

Mit dabei war Marcel Mainzer. Der aus Bayern stammende Sänger und Gitarrist ist seit vielen Jahren unter anderem sehr erfahrener Straßenmusiker. Mit seinem Instrument war er schon fast in der ganzen Welt unterwegs. Am Wochenende hatte der Stefan Hartung als Kompagnon dabei. Der war an zweiter Stimme und Gitarre mit dabei.

Zusammen mit ein paar Loops entstand so ein satter Sound nur aus Akustikgitarren und Gesang. Mit seiner vollen Baritonstimme interpretierte Mainzer bekannte Stücke auf seine ganz eigene Art. So wurden zum Beispiel aus den Popsongs „Hit me Baby One More Time“ von Britney Speares oder auch Jessie Js „Price Tag“ (talk about money) zu eingängigen Rocksongs. Da ließ sich das Publikum schnell dazu animieren, mitzuklatschen.

Eigene Songs präsentierte das Duo „Madsius Ovanda“. Für die beiden Frauen war es eine sehr besondere Gelegenheit. Kurz vor dem Lockdown hatte das Duo sein Debütalbum „Talking Underwater“ herausgebracht. Erst jetzt ergab sich die Gelegenheit, die Songs vor Publikum zu präsentieren.

Ein paar Effektgeräte und Synthesizer erzeugen einen perfekten Sound

Spaciger Elektropop paart sich bei dem Duo mit RnB und Soul. Die teilweise komplexen Songs in meist balladigem Gewand hatten ihren ganz eigenen Charme. Dabei bewiesen Pia Ovanda und Carina Madsius, mit wie wenigen Mitteln man heutzutage professionell produziert klingende Musik darbieten kann. Mit ein paar Effektgeräten und Synthesizern erzeugten sie einen perfekten Sound.

Der war unter dem Strich vielleicht sogar ein bisschen zu glatt und perfekt für einen Live-Auftritt. Aber die Mädels haben alles tatsächlich live performt. Dabei war Pia Ovandas manchmal vierstimmig verstärkter Gesang vortrefflich. Stimmlich muss sie sich auf keinen Fall hinter den bekannten Stimmen aus den Pop-Charts verstecken.

Johanna Amelie spielt für die Besucher zwei Stücke aus ihrem neuen Album

Ebenfalls an einem neuen Album gearbeitet hat Johanna Amelie, die mit ihrer Band zu Gast war. Ihr neuestes Werk erscheint erst in vier Wochen. Die Besucher der Autostadt durften aber schon einmal zwei Stücke hören. „Das ist auch für uns etwas ganz besonderes“, betonte die Singer-Songwriterin. Kompositorisch erinnert sie an die sanften und doch interessant gestalteten Popsongs der 70er Jahre wie etwa Sally Oldfield. Die Intonierung hält sie dann aber sehr modern. Ihre charakterstarke Stimme ist ein weiteres prägendes Element ihrer Musik.

Noch bis Ende September finden am jedem Wochenende die kleinen, aber feinen Konzerte statt, die in der Regel qualitativ gut bis hochwertig sind. Ein Besuch lohnt sich eigentlich immer.

Von Robert Stockamp