Autostadt: Kinder werden zu Geheimagenten

Wolfsburg

Spürnasen aufgepasst! Kinder im Alter von fünf bis 13 Jahren erwartet bis zum Sonntag, 22. Dezember, die „ Porsche Mission E“ auf der Piazza der Autostadt in Wolfsburg: Kostenfrei können die jungen Gäste hier täglich von 12 bis 18 Uhr in die Rolle von Geheimagenten schlüpfen. Einzeln, zu zweit oder in Dreier-Teams lösen sie unterschiedliche Missionen rund um das Thema Elektromobilität bei Porsche. Eine professionelle Agentenausrüstung wie Virtual Reality-Brillen, Schwarzlichtlampen sowie ein Holocircle leisten dabei Hilfestellung. Wer alle Missionen erfolgreich abschließt, ist „zertifizierter Nachwuchsagent“ – den Ausweis und eine Überraschung gibt’s inklusive.

„Tabaluga und die Zeichen der Zeit“: Das vierte Abenteuer des grünen Drachen feiert am Sonntag, 22. Dezember, Premiere. Quelle: Matthias Leitzke

Um Uhrenwecker und Eintagsfliegen geht es außerdem ab Sonntag, 22. Dezember, auf der Eisfläche vor dem Porsche-Pavillon. „ Tabaluga und die Zeichen der Zeit“ ist das vierte Abenteuer des kleinen grünen Drachen und feiert um 17 Uhr Premiere. Die Show findet bis Samstag, 28. Dezember, täglich um 17 Uhr und um 19 Uhr statt. Am 24. Dezember ist die Autostadt geschlossen.

Von der Redaktion