Mit einem VW E-Crafter zum Nordkap zu fahren erschien bis vor Kurzem vielen Experten noch unmöglich. VW-Fan Frank Eusterholz hat nun bewiesen, dass es geht. In 18 Tagen fuhr er 7500 Kilometer mit dem rein elektrischen Fahrzeug. Dafür war im Vorfeld viel Planung nötig.

„Die Idee hatte eigentlich mein Vater“, erzählt Eusterholz. Der wollte mit einem Crafter die Nordkap-Tour machen. „Ich habe dann gedacht, wir machen das zusammen und ich fahre elektrisch mit.“ Doch aus dem gemeinsamen Abenteuer wurde nichts. Der Vater erkrankte. So machte Frank Eusterholz die Tour alleine und berichtete auf Youtube, damit der Vater wenigstens virtuell dabei sein konnte.

Frank Eusterholz’ Vater wurde krank und konnte nicht mitfahren

Das norwegische Nordkap reicht ins Nordpolarmeer hinein und liegt 514 Kilometer nördlich des Polarkreises. Es ist der nördlichste vom Festland aus auf dem Straßenweg erreichbare Punkt Europas. Um dort mit einem E-Transporter hinzukommen, muss man sich schon sehr genau überlegen, wie man fahren möchte.

Der Routenplaner für E-Autos zeigte die Route in Rot an: Es ist nicht machbar. „Man muss dann ranzoomen und sich die einzelnen Steckdosen heraussuchen, an denen man auch laden kann“, erklärt Eusterholz. So nutzte der 54-jährige Berufskraftfahrer neben offiziellen Ladestationen auch Campingplätze oder Privatanschlüsse. Dafür hatte er immer gekühltes Bier im Auto. „Das war ein gutes Zahlungsmittel“, sagt er lachend.

Camping-Modul, Kaffeevollautomat und Mikrowelle waren mit an Bord

Den Innenraum des E-Crafters hat er mit einem Camping-Modul ausgestattet, das sich innerhalb weniger Minuten montieren ließ. So war für Bett und Küche gesorgt. Aus dem Privatbestand kamen noch Kaffeevollautomat und Mikrowelle mit an Bord. Die Zeit an Langsam-Ladestationen nutzte er dann gerne auch zum Schlafen.

Aufgeladen hat er das Fahrzeug immer soweit, dass er 90 Kilometer Reichweite hat. „Teilweise konnte ich dann nicht schneller als 40 oder 50 Km/h fahren, um den Verbrauch gering genug zu halten“, erklärt Eusterholz. Immerhin mussten 3,5 Tonnen bewegt werden.

„Manchmal ging die Reichweite sogar in den Minusbereich, aber ich wusste, dass es später bergab geht. So kam ich dann doch mit 30 Kilometern Restreichweite an“, erinnert er sich. Als er die Trollstigen hochfuhr, die auf elf Kilometern zehn Prozent Steigung haben, war die Restreichweite oben von 100 auf 50 Kilometer verringert. Aber auf dem Weg nach unten ließ er den Wagen rollen und rekuperieren (die Batterie mit zurückgewonnener Bremsenergie aufladen). „Am Ende war er fast wieder bei 100 Kilometern.“

Eusterholz startete die Tour auf der dänischen Insel Samsø

Von seinem Wohnsitz auf der dänischen Insel Samsø hatte er die Tour gestartet. Auf dem Hinweg konzentrierte sich Frank Eusterholz vor allem auf das Ankommen. „Die Rückfahrt habe ich dann richtig genossen“, erzählt er. Da ist er ganz entspannt an den Lofoten entlang gefahren.

„Es war total entspannend.“ Der E-Crafter liege durch die Batterien unter dem Fahrzeug sehr gut auf der Straße und lasse sich sehr leicht anfahren. „Das ist eher wie ein Schiff. Der Wagen gleitet richtig.“ Dabei herrschte im Cockpit absolute Ruhe. „Das war so schön, ich hätte glatt bis Sizilien weiter fahren könnten.“

Von Robert Stockamp