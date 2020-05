Autostadt: Feuerwehr rettet Waschbär vom Baum

Wolfsburg

Tierisch: Die VW-Werksfeuerwehr hat kürzlich in der Autostadt einen jungen Waschbären gerettet. Der pelzige Gast saß in einer Baumkrone direkt am Außenbereich der Lagune fest – und konnte offenbar mangels Erfahrung den Baum nicht mehr herunterklettern.

Klar, dass der junge Waschbär die Blicke zahlreicher erstaunter Besucher im Autostadt-Park auf sich zog. Die Parkleitung alarmierte den Tierschutzverein und schilderte die Lage. Die Experten empfahlen, dass Tier mit Hilfe einer Leiter vom Baum zu holen. Also rückten die Brandschützer der Werksfeuer mit großem Gerät an und holten den pelzigen Freund vom Baum.

Gerettet: Waschbär zeigte sich zutraulich

Das Jungtier zeigte sich sehr zutraulich – offenbar dankbar aus der misslichen Lage gerettet zu werden – und wurde zum „Jördhof“ bei Klötze gebracht. Dort leben bereits elf weitere Waschbären.

Autostadt : Ein Naturparadies für Tiere

Dass die Autostadt mit ihren Wasserflächen und weitläufigen Parkanlagen ein Paradies für die Tiere ist, ist bekannt. Auf der Lagune sind regelmäßig Entenfamilien zu Gast und auch Nutria sind schon häufiger beim Baden gesehen worden.

