Autostadt-Festival: Street Music Acts spielen beim "Sommer im Park"

Cocktails, Sandstrand und sommerliche Beats: Am fünften Wochenende des „Sommers im Park“ präsentiert die Autostadt nationale und internationale Street Music Acts.

Die Autostadt kündigt „eine Reise von Gypsy-Swing über Blues bis hin zu Soul“ an. Am Freitag und Samstag von 12 bis 19.30 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 18 Uhr sind die Street Music Acts „Botticelli Baby“, Georgie Fisher sowie Giovanni Bassano zu Gast. Zu sehen sind die Musiker auf den Bühnen am ZeitHaus, vor dem Porsche Pavillon und auf dem Piazza-Vorplatz.

Das musikalische Programm verspricht Abwechslung

Die siebenköpfige Band „Botticelli Baby“ aus Essen spielt einen Mix aus Gypsy-Swing, Blues, Balkan-Beat und Punk. Die Musiker brachten ihre Zuschauer in der Vergangenheit bereits bei ausverkauften und hochenergetischen Clubkonzerten in ganz Deutschland zum Tanzen.

Die aus Sydney stammende Musikerin Georgie Fisher begeistert ihr Publikum hingegen mit ihrem einzigartigen Stil aus rhythmischen Gitarrenspiel und souliger Stimme.

Musikerin aus Sydney: Georgie Fisher kennzeichnen ein rhythmisches Gitarrenspiel und ihre soulige Stimme. Quelle: Peter Riley

Darüber hinaus ist Giovanni Bassano zu Gast. Der italienische Gitarrist und Sänger tourt seit 2006 weltweit als Straßenmusiker. Seine ersten Erfahrungen sammelte er in europäischen Städten, bevor er an die Westküste der USA ging. Zwischen 2016 und 2017 veröffentlichte er erfolgreich sein Debütalbum.

Auch die Open-Air-Angebote im Park sind weiterhin geöffnet. Dazu gehören zwei Klettergeräte, ein Riesenairtramp und der Beachclub „ Cool Summer Island“.

