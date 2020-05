Autostadt: Diese Corona-Regeln gelten in den Restaurants

Wolfsburg

Auch für die Autostadt gilt: In Corona-Zeiten ist (fast) alles anders. Das merken Besucher vor allem in den seit Montag wieder geöffneten Restaurants. Die haben nicht nur geänderte und eingeschränkte Öffnungszeiten, sondern andere Angebote: In der beliebten „Lagune“ gibt es zurzeit nur Frühstück – und auch keine Selbstbedienung mehr. Außerdem ist der Ablauf in den Restaurants ganz anders.

Das beginnt schon am Eingang: Von jedem Gast werden Namen und Telefonnummer notiert – und an welchem Tisch er saß. So lassen sich Infizierungsketten nachvollziehen – das ist Vorschrift. „Die Daten werden drei Wochen aufgehoben“, erklärt Thorsten Pitt, Direktor der Autostadt-Restaurants.

Kapazität freiwillig auf 40 Prozent reduziert

Die Mövenpick-Restaurants in der Autostadt haben ihre Kapazität auf 40 Prozent reduziert – freiwillig. 50 Prozent sind eigentlich erlaubt. Abstand halten und Hygiene sind wichtig, um sich nicht mit dem Coronavirus zu infizieren. Um das zu vermeiden, gelten in den Restaurants noch mehr Vorkehrungen: Auf den Tischen stehen nicht wie sonst üblich Salz- und Pfefferstreuer. „Die bringen wir auf Wunsch zu unseren Gästen“, erklärt Pitt. Die Mitarbeiter salzen und pfeffern.

Um Infizierungsmöglichkeiten auszuschließen, stehen keine Blumen auf den Tischen, die Garderobe nehmen die Mitarbeiter nicht ab, die Speisekarten sind auf Papier gedruckt und nachdem ein Besucher sie angefasst hat, werden sie weggeworfen. Nach jedem Gast wird außerdem der Tisch desinfiziert – und das für jeden sichtbar: Ein Zettel informiert, das hier gerade gereinigt wurde.

Reinigungszyklen verdoppelt

Hygiene schreibt die Autostadt sehr groß – nicht nur in Restaurants und im Sanitärbereich. „Wir haben die Reinigungszyklen verdoppelt“, erklärt Autostadt-Geschäftsführer Claudius Colsman. In den Pavillons sind die ausgestellten Fahrzeuge wegen Corona abgeschlossen. Besucher können sich trotzdem hineinsetzen. „Auf Wunsch schließen wir sie auf“, so Colsman. Ist der Gast ausgestiegen, wird desinfiziert.

Um Abstand zu wahren, darf in der Autostadt immer nur eine Person in die Fahrstühle – ausgenommen sind Familien. Wegen dieser Regelung sind zurzeit keine Fahrten in die beliebten Autostadt-Türme möglich.

Noch läuft der Betrieb in der Autostadt langsam an, auch bei den Mitarbeitern. Erst ein Drittel von ihnen ist wieder am Arbeitsplatz.

Von Sylvia Telge