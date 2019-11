Wolfsburg

Die Autostadt freut sich über die „ Auszeichnung der Berufsbesten und ihrer Ausbildungsbetriebe 2019“. Laura Geiser wurde im Rahmen der Besten-Ehrung der IHK Lüneburg-Wolfsburg als „Berufsbeste Kauffrau für Dialogmarketing“ ausgezeichnet.

Da auch der ausbildende Betrieb gewürdigt wird, ist die Freude in der Autostadt doppelt groß. „Herzlichen Glückwunsch, Frau Geiser! Wir freuen uns sehr über dieses hervorragende Ergebnis und wünschen Ihnen für Ihre weitere Laufbahn hier bei uns alles Gute! Ein herzlicher Dank geht an die Ausbilderinnen und Ausbilder in der Abteilung, die Frau Geiser optimal unterstützt haben“, gratuliert Stella Köhler, Leiterin des Personalmanagements der Autostadt.

„Die Ausbildung zur Kauffrau für Dialogmarketing war wie für mich gemacht. Die Kommunikation mit den unterschiedlichsten Menschen macht mir sehr viel Spaß. Wenn man tut, was man liebt, erzielt man auch die entsprechenden Ergebnisse, weshalb die Freude riesengroß ist, dass ich mit meiner Ausbilderin zur Besten-Ehrung fahren durfte“, sagt Laura Geiser, die inzwischen in der Autostadt in ihrem gelernten Beruf arbeitet.

