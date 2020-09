Wolfsburg

Wieder wurden in den vergangenen Tagen Autos in Wolfsburg mit Kleber beschmiert. Am Montag wurden bei der Polizei drei Fälle zur Anzeige gebracht. Dabei handelt es sich sämtlich um Kleberattacken, die am Donnerstagabend in den Höfen verübt wurden.

Derweil wird auch in einer Facebook-Gruppe von einer Kleberattacke in Heiligendorf berichtet. Diese soll sich in der Nacht zu Montag im Steinweg gegenüber der Sparkasse ereignet haben. Die Polizei hat von diesem Vorfall allerdings noch keine Kenntnis.

Polizei : Mittlerweile wurden 660 Fahrzeuge beschmiert

Die Attacken sind die jüngsten Fälle einer Serie, die Wolfsburg seit 2017 in Atem hält. Mittlerweile wurden über 660 Fahrzeuge beschädigt. Die Schadenssumme nähert sich der Zwei-Millionen-Euro-Marke.

Von Steffen Schmidt