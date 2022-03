Wolfsburg

Die Serie von Brandstiftung hat womöglich endlich Ende gefunden: Die Polizei Wolfsburg hat am Samstag einen 19-jährigen Wolfsburger geschnappt. Er gilt als dringend tatverdächtig. Noch in der Nacht zu Samstag brannten wieder Autos am Laagberg, die vierte Nacht in Folge. Die Staatsanwaltschaft erließ noch am Sonntagvormittag Haftbefehl gegen den jungen Mann.

Nachdem die unheimliche Brandserie in der Nacht zu Mittwoch am Laagberg begann, hat die Polizei Wolfsburg eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die mit Hochdruck ihre Arbeit aufnahm. „Im Zuge intensiver Ermittlungen und umfangreicher Fahndungsmaßnahmen im Zusammenhang mit hohem Öffentlichkeitsdruck und Zeugenhinweisen, gelang es der Polizei einen 19-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen“, erklärt Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch am Sonntag. Weitere Taten konnten so verhindert werden.

Polizei: Beschuldigter zeigte sich in der Vernehmung geständig

Nach Angaben der Polizei zeigte sich Beschuldigte in seiner Vernehmung geständig. Durchsuchungen führten zum Auffinden von Beweismitteln. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde der 19-Jährige am Sonntagmittag einem Richter am Amtsgericht Braunschweig vorgeführt. Dieser erließ gegen den Wolfsburger einen Haftbefehl.

In der Nacht zu Samstag legte der mutmaßliche Täter sein letztes Feuer

Noch in der Nacht zu Samstag steckte der mutmaßliche Täter erneut Autos in Brand – nämlich exakt dort, wo die Serie am Mittwoch begann: im Sachsenring auf dem Laagberg. Gegen 0.45 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge den brennenden VW Golf unter einem Carport im Sachsenring. Geistesgegenwärtig verständigte dieser umgehend die Feuerwehr und sowie die Mieter des Mehrfamilienhauses, wodurch mindestens ein Fahrzeug vor größeren Schäden bewahrt wurde.

Spuren der Zerstörung im Vogtlandweg. Quelle: Roland Hermstein

Sachsenring: Ein Golf unter einem Carport wurde angesteckt

Nach Erkenntnissen der Polizei steckte der Täter zunächst einen VW Golf unter dem Carport in Brand. Als der Wagen vollständig brannte, griff das Feuer auf den neben dem Golf geparkten Tiguan und das Carport über. Zudem wurde ein neben dem Tiguan stehender Golf leicht beschädigt, bevor er durch den Besitzer in Sicherheit gebracht werden konnte. Die Berufsfeuerwehr konnte die Brände vollständig löschen.

Die unheimliche Brandserie begann vor fünf Tagen: Im Sachsenring brannten in der Nacht zum Mittwoch fünf Autos und im Rügener Weg ein neues Wohnmobil ab. Eine Nacht später war der Täter in Westhagen in der Cottbuser Straße, in der Suhler Straße sowie im Thüringer Weg unterwegs und steckte vier Autos an.

Total verkohlt: Der alte Mercedes Benz hat nach dem Feuer nur noch Schrottwert. Quelle: privat

Dann, in der Nacht zu Freitag brannten fünf Fahrzeuge im Eichelkamp in den Straßen Hochring und im Vogtlandweg. Und in der Nacht zu Samstag fackelte ein Auto ab, zwei weitere Wagen und ein Carport wurden dabei beschädigt. Der Gesamtschaden, den der Tatverdächtige verursacht hat, liegt wohl bei mehreren hunderttausend Euro, insgesamt sind in den vier Nächten knapp 20 Fahrzeuge teils vollständig abgebrannt oder beschädigt worden. Dass bei den Brandstiftungen keine Menschen verletzt wurden, ist nur durch Glück zu erklären.

