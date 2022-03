Laagberg

Die Angst geht um am Laagberg: In der Nacht zu Samstag brannten im Sachsenring erneut Autos. Genau dort fing vor vier Tagen diese unheimliche Brandserie an. Im aktuellsten Fall wurden neben drei Fahrzeugen auch ein Carport beschädigt, verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich mittlerweile auf mehrere hunderttausend Euro. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren.

Gegen 0.45 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge den brennenden VW Golf unter einem Carport im Sachsenring. Geistesgegenwärtig verständigte dieser umgehend die Feuerwehr und sowie die Mieter des Mehrfamilienhauses, wodurch mindestens ein Fahrzeug vor größeren Schäden bewahrt wurde.

Spuren der Zerstörung im Vogtlandweg. Quelle: Roland Hermstein

Sachsenring: Ein Golf unter einem Carport wurde angesteckt

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen wurde zunächst ein VW Golf unter dem Carport in Brand gesetzt. Als dieser vollständig brannte, griff das Feuer auf den neben dem Golf geparkten Tiguan und das Carport über. Zudem wurde ein neben dem Tiguan stehender Golf leicht beschädigt, bevor er durch den Besitzer in Sicherheit gebracht werden konnte. Die Brände wurden durch die Feuerwehr vollständig gelöscht.

Die Brandermittler des 1. Fachkommissariates gehen von einem Tatzusammenhang zu den Bränden der letzten Nächte aus. Die Ermittlungen dauern an.

Total verkohlt: Der alte Mercedes Benz hat nach dem Feuer nur noch Schrottwert. Quelle: privat

Brandserie begann vor vier Tagen im Sachsenring

Die unheimliche Brandserie begann in der Nacht zu Mittwoch: Im Sachsenring brannten fünf Autos und im Rügener Weg ein neues Wohnmobil ab. Eine Nacht später waren der oder die Feuerteufel in Westhagen in der Cottbuser Straße, in der Suhler Straße sowie im Thüringer Weg unterwegs und steckten vier Autos an. dann, in der Nach zu Freitag brannten fünf Fahrzeuge im Eichelkamp in den Straßen Hochring und Vogtlandweg. Vermutlich benutzen die Unbekannten Brandbeschleuniger, sie gehen schnell und lautlos vor. „Was mich am meisten beschäftigt, ist die Frage nach dem Warum. Was hat dieser Mensch davon?“, fragt sich ein Anwohner aus dem Vogtlandweg.

Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Brandortes gesehen haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/54646-0 zu melden.

Von der Redaktion