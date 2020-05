Autokino und Autodisco: Wolfsburger planen Event-Reihe in Corona-Zeit

Wolfsburg

Endlich wieder ins Kino und in der Disco feiern – das ist in Wolfsburg bald trotz der Corona-Einschränkungen möglich. Vier Wolfsburger machen aus dem Mitarbeiter-Parkplatz von BauKing im Gewerbegebiet Vogelsang in den nächsten Wochen ein Event-Gelände: mit Autokino, Autodisco und weiteren Veranstaltungen.

Esplanade-Geschäftsführer Jan Schroeder plant die Veranstaltungsreihe gemeinsam mit dem Wolfsburger DJ Simon Jetzke, dem Delphin-Palast-Betreiber Leif Boltz und Heiko Meyer von DM-Elektronik aus Rühen. „Wir nehmen uns vor, dass jeden Abend ein Event stattfindet“, sagt Schroeder. Der Aufbau von Technik, Bühne und Leinwand sei so groß, dass sich ein Abbau nicht lohnen würde.

Tonspur des Films läuft über das Autoradio

Der Auftakt für das Autokino ist voraussichtlich am Donnerstag, 28. Mai. Voraussetzung dafür ist, dass bis dahin die UKW-Frequenz vorliegt. Über diese Frequenz kann jedes Auto die Tonspur des Films hören – ansonsten bleibt es im Wagen still. „Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Tagen alles geklärt ist“, sagt Boltz.

Die Genehmigung der Stadt liegt den Organisatoren vor. Den Behörden sind sie „unendlich dankbar für die unkomplizierte Unterstützung und Kooperation“. Die Veranstalter müssen wegen Corona zwar viele Auflagen beachten, das sei ihnen aber von Beginn an bewusst gewesen.

Autokino und Autodisco: Auf dem Mitarbeiter-Parkplatz von BauKing im Vogelsang werden bald viele Veranstaltungen stattfinden. Quelle: Roland Hermstein

Auf dem rund 2400 Quadratmeter großen Parkplatz können bis zu 100 Autos parken, wobei die Veranstalter mit rund 80 Fahrzeugen pro Abend rechnen. In einem Wagen dürfen nach den neuesten Corona-Lockerungen Personen aus zwei verschiedenen Haushalten sitzen. Zuschauer dürfen die Fahrzeuge nur mit Mund-Nasen-Schutz verlassen und das auch nur bei einem guten Grund, wie zum Beispiel für einen Gang zu den Toilettenanlagen. Auf die regelmäßige Desinfektion der Toiletten werde selbstverständlich geachtet.

Nach dem Kino wird der Parkplatz zur Disco

Simon Jetzke hatte die Idee für das Autokino und stellte den Kontakt zu Schroeder, Boltz und Meyer her. „Wir kannten uns vorher nicht, doch jeder hat sich schon vorher Gedanken über ein Autokino gemacht“, erzählt Jetzke. Die ersten Kino-Vorstellungen soll es von Donnerstag, 28. Mai, bis Samstag, 30. Mai, geben. Einlass ist um 20 Uhr, die Filme beginnen um 20.30 Uhr. Am Sonntag werden zwei Kinderfilme gezeigt. So sieht der Plan für das erste Wochenende aus, allerdings stehen die Filme noch nicht fest. „Es werden sowohl aktuelle Filme als auch Klassiker gezeigt“, betont Jetzke.

Außerdem verwandelt sich das Autokino an manchen Tagen in eine Diskothek. Auch dabei müssen die Gäste in ihren Autos bleiben und hören die Musik via Radio. Für Stimmung wird unter anderem mit Blinkern und Hupen gesorgt. Neben Jetzke werden andere bekannte und örtliche DJs auftreten. Dabei sind besondere Motto-Partys wie 80er, 90er oder Techno geplant. Autodiscos haben sich in den vergangenen Wochen vielerorts als Party-Ersatz in Corona-Zeiten etabliert.

Tickets gibt es im Internet zu kaufen

Das Programm wird auf der Internetseite des Delphin-Palast veröffentlicht. Dort gibt es auch die Tickets zu kaufen. Die Eintrittskarten werden per E-Mail versendet und sind mit einem QR-Code versehen. So können die Tickets durch die geschlossene Fensterscheibe gescannt werden – alles kontaktlos und Corona-konform.

Neben Autokino und Autodisco werben die vier Wolfsburger für eine freie Hochzeit. Wer Interesse an der Zeremonie hat, kann sich telefonisch beim Delphin-Kino melden. Zudem wollen die Veranstalter auch einige Comedy-Vorstellungen ermöglichen. Entweder als Live-Übertragung oder die Comedians stehen auf der Bühne und sprechen über ein Mikrofon via UKW-Radio direkt zu den Zuschauern. „Dabei hoffen wir noch auf die Unterstützung von Agenturen oder Künstlern“, erklärt Boltz.

Sponsoren sind noch willkommen

Die Planungen seien sehr aufwendig. Deshalb sind die Wolfsburger froh, dass schon einige Sponsoren wie das Werbewerk Wolfsburg, die Sparkasse, DM-Elektronik Rühen, das Injoy und Wobstories als Unterstützer an Bord sind. „Jedoch sind weitere Sponsoren jederzeit willkommen“, merkt Schroeder an.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig