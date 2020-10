Autofahrer mit 2,34 Promille in Wolfsburg erwischt

Wolfsburg

Die Polizei hat in der Nacht zu Samstag einen 27 Jahre alten Autofahrer mit 2,34 Promille in der Straße An der Tiergartenbreite gestoppt. Einen Führerschein konnte der Wolfsburger nicht vorzeigen, da er diesen vor einigen Jahren wegen einer Trunkenheitsfahrt hatte abgeben müssen.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte der Polizei am Samstagmorgen gegen 0.40 Uhr einen VW Golf gemeldet, der mit defektem Licht die Schulenburgallee in Richtung Badelandkreuzung in Schlangenlinien befuhr. Eine Streifenwagenbesatzung konnte das Fahrzeug wenig später stoppen. Bei der Kontrolle fiel den Beamten sogleich starker Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers auf. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte stattliche 2,34 Promille. Dem jungen Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun neben einem Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auch eines wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Von der Redaktion