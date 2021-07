Autofahrer aufgepasst: Hier blitzt es in Wolfsburg in dieser Woche

Wolfsburg

Fuß vom Gas: In jeder Woche gibt die Stadt einige Standorte von Blitzern in Wolfsburgs Stadt- und Ortsteilen bekannt. Hier sollen in der Zeit von Montag, 19. Juli, bis Sonntag, 25. Juli, Tempo-Messungen stattfinden:

Alte Schulstraße in Wendschott

Hehlinger Straße in Nordsteimke

Hoffmann-von-Fallersleben-Straße in Fallersleben

Zum Badekot in Brackstedt

Wichtig zu wissen: Die Stadt gibt grundsätzlich nicht alle Standorte der Radarfallen bekannt. Zudem führt auch die Polizei regelmäßig Tempo-Kontrollen durch.

Von der Redaktion