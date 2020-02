Klieversberg

Autofahrer aufgepasst: Am Klinikum schränken in den nächsten Wochen Straßenbauarbeiten die Zufahrt im Hochring ein. Ab Montag, 2. März, wird ein Kreuzungsbereich an der Parkpalette des Klinikums neugestaltet.

Baustelle am Klinikum : Nur noch eine Fahrspur befahrbar

Im Baustellenbereich ist die Straße nur einspurig befahrbar. Die Zentrale Notfallaufnahme des Klinikums, der Kassenärztlichen Notdienst, das MVZ am Klinikum sowie die Kindertagesstätte am Klinikum bleiben somit trotz der Bauarbeiten vom Hochring aus erreichbar.

Zunächst bleibt auch die Zufahrt zur Kinderklinik des Klinikums vom Hochring aus frei. Voraussichtlich ab Montag, 16. März , kann die Kinderklinik aufgrund der erforderlichen Arbeiten aber nur noch über die Sauerbruchstraße erreicht werden. Die geänderte Verkehrsführung wird rechtzeitig ausgeschildert.

Auch Fußgänger sollen auf wechselnde Wegeführung achten

Fußgänger werden gebeten im Baustellenbereich ebenfalls auf die wechselnden Wegeführungen zu achten. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Mai dauern.

Von der Redaktion