Autodiebstahl am Rabenberg: 20 000 Euro teurer Fiat 500 weg

Vermutlich im Laufe des Sonntagabends haben Unbekannte am Rabenberg ein Fiat 500 gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die graue. zehn Monate alte Sonderedition Abarth des Herstellers habe einen Wert von 20 000 Euro, so die Besitzerin. Der Sportwagen mit dem Kennzeichen WOB-LI 81stand zwischen Sonntagmittag und dem späten Sonntagabend auf einem Parkplatz an der Rabenbergstraße nahe der Einmündung zur Straße Am Stemmelteich.

Polizei Wolfsburg sucht Zeugen für Diebstahl des Fiat 500

Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Wolfsburg unter der Rufnummer 05361-46460 in Verbindung.

