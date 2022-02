Autodiebe stehlen T-Cross im Hellwinkel

Hellwinkel

Autoklau im Hellwinkel: Unbekannte haben an der Reislinger Straße einen grauen T-Cross erbeutet. Der Eigentümer des vier Monate alten T-Cross hatte sein Fahrzeug am frühen Montagabend am Fahrbahnrand in der Nähe seiner Wohnung abgestellt.

Einige Stunden später fuhr er mit dem Rad zur Arbeit, achtete jedoch nicht darauf, ob sein VW noch am Fahrbahnrand parkte. „Erst als der Wolfsburger am Dienstagmorgen von der Arbeit nach Hause kam, fiel ihm auf, dass der ­T-Cross gestohlen worden war“, so Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Die Tatzeit liegt zwischen 18 Uhr am Montag und 6.15 Uhr am Dienstag.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise auf den gestohlenen Wagen oder verdächtige Personen und Fahrzeuge unter Tel. 05361-46460.

Von der Redaktion