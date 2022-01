Wolfsburg

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen für einen Autodiebstahl am Tulpenweg im Hellwinkel. Unbekannte entwendeten dort zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen von einem Parkplatz am Tulpenweg einen 22 Jahre alten Multivan.

„Der Besitzer hatte den grauen Multivan am Dienstagnachmittag auf einem Parkplatz in der Nähe seiner Wohnung geparkt“, so Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Als er am Mittwochmorgen zur Arbeit fahren wollte, war der Wagen verschwunden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Von der Redaktion