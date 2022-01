Wolfsburg

Zwei Autos verschwinden, der Diebstahl eines Multivans misslingt: Autodiebe scheinen es in Wolfsburg derzeit auf ältere Fahrzeuge abgesehen zu haben.

Einen der Diebstähle hatte die Polizei bereits vermeldet: In Fallersleben wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein grauer Touran gestohlen. Der Eigentümer hatten den 14 Jahre alten Wagen gegen 18 Uhr auf einem Hausparkplatz in der Richard-Wagner-Straße abgestellt. Als er am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr wieder losfahren wollte, war der Touran verschwunden.

Am Krähenhoop erbeuten die Täter einen blauen Caddy

Der zweite Diebstahl geschah am Mittwochabend in der Teichbreite innerhalb von nur vier Stunden. Der Besitzer hatte seinen blauen Caddy bereits am Dienstag um 19 Uhr auf einem Parkplatz am Krähenhoop geparkt. „Am frühen Mittwochabend ging er an dem Parkplatz vorbei, auf dem sein Pkw noch stand“, so Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Als der Mann vier Stunden später erneut an dem Parkplatz vorbeiging, war sein zwölf Jahre alter Caddy verschwunden.

Diebstahl eines VW-Multivans misslingt

Ein dritter Autodiebstahl misslang: Auf dem VW-Parkplatz Nord in Kästorf wollten die Ganoven einen 20 Jahre alten Multivan stehlen, den der Eigentümer dort am Mittwoch um 14 Uhr abgestellt hatte. „Als er nach der Arbeit um 22 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, wunderte er sich zunächst, dass das Licht im Innenraum brannte“, so aus dem Bruch. Der Mann entdeckte eine Manipulation am Zündschloss. Ob die Täter gestört wurden oder die Tat aus einem anderen Grund abbrachen, ist nicht bekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen an den jeweiligen Tatorten machen können oder Hinweise zu den gestohlenen Autos geben können, sich unter Tel. 05361-46460 zu melden.

