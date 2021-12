Autodieb fährt Reifen platt – kurze Zeit später erwischt ihn die Polizei

Kreuzheide

Ein Autodieb hat in der Nacht zu Donnerstag in Wolfsburg offenbar das schlüssellose Zugangssystem zweier Autos überlistet, kam allerdings nicht weit. Bei einem Seat fuhr er einen Reifen an einem Bordstein platt, die Flucht mit einem Skoda endete nach kurzer Flucht auf der A 2.

Den Seat Terraco mit Keyless-Go-System hatte der Besitzer am Mittwochabend um 20.30 Uhr am Feuerbachring in Kreuzheide abgestellt. Gegen 2 Uhr entdeckte die Polizei den leeren Wagen mit laufendem Motor und eingeschaltetem Licht auf der Straße Kohlgärten, kurz vor der Einmündung zur Hubertusstraße. Offenbar war der Täter gegen einen Bordstein gefahren und hatte das linke Vorderrad so stark beschädigt, dass er nicht weiterfahren konnte.

Flucht endet nach kurzer Verfolgung auf der A 2

Kurz vor 1 Uhr wurde die Polizei dann in die Hubertusstraße gerufen. Zwischen 21 und 0 Uhr war dort vor der Haustür eines Wohnhauses ein Skoda Octavia RS gestohlen worden. Wenige Minuten nachdem die Fahndung rausgegeben wurde, entdeckte die Autobahnpolizei den Skoda auf der A 39. Der Dieb fuhr mit dem Wagen am Kreuz Königslutter auf die A 2 in Richtung Berlin.

Der Autodieb hatte Kokain genommen

Mehrere Streifenwagen beteiligten sich an der Verfolgung. An der Abfahrt Helmstedt-Ost stoppten sie den Skoda. Der 25-jährige osteuropäische Fahrer ließ sich widerstandslos festnehmen und kam in Wolfsburg in Gewahrsam. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain. Dem Mann wurde im Klinikum Wolfsburg eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein hatte der Beschuldigte nach eigener Aussage nicht. Die Ermittler gehen davon aus, dass er auch den Seat entwendet hatte.

