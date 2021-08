Wolfsburg

Noch eine Auszeichnung bekam am Donnerstag die Fernseh-Dokumentation, die ein Team des NDR und WDR im Hanns-Lilje-Heim der Diakonie in Wolfsburg gedreht hatte. Die Stiftung Gesundheit hat Arnd Henze und Sonja Kättner-Neumann mit dem Publizistik-Preis 2021 für hervorragenden Medizinjournalismus ausgezeichnet. 150 Beiträge waren vorgeschlagen, 14 standen zum Schluss auf der Shortlist – und der erste Platz ging an „Ich weiß nicht mal, wie er starb. Wie ein Pflegeheim zur Coronafalle wurde“.

Den Medienpreis der deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) hatten sich die beiden noch mit einem Autoren-Duo der Süddeutschen Zeitung geteilt. Der Publizistik-Preis der Stiftung Gesundheit gehört ausschließlich dem Filmteam. Ausgestrahlt wurde der Beitrag am 12. Oktober 2020 im Ersten.

Szene aus der TV-Doku: Als das Heim für Besucher geschlossen wurde, hörte Elfriede Reduhn (l.) auf zu essen. Dank der besonderen Zuwendung von Pflegerin Viktorija hat sie Covid-19 überlebt. Quelle: WDR/Sonja Kättner-Neumann/Arnd Henze

Am 3. Juli 2021 gab es im Schloss in Wolfsburg nochmals eine Gesprächsrunde über Corona, den Dreh und Probleme in der Pflege, organisiert vom Kunstverein. Anwesend waren neben Arnd Henze dort auch Landesbischof Ralf Meister, Prof. Dr. Martina Hasseler von der Ostfalia und Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Nicht mit dabei waren Vertreter der Diakonie-Spitze, was beim Filmemacher auf Kritik stieß. „Der Vorstand der Diakonie hat sich inzwischen wieder komplett in kommunikative Quarantäne zurückgezogen“, kommentierte er.

Die Reportage ist noch bis Oktober 2021 in der ARD Mediathek zu sehen:

Als „heikelsten Moment im Film“ bezeichnete Henze eine Szene mit dem betreuenden Mediziner, der als einziger Wolfsburger Arzt nach dem örtlichen Ausbruch der noch unerforschten Covid-19-Infektion das Heim von außerhalb betreute. „Er meint, was er sagt und es erklärt viel zum Geschehen“, sagt Henze, der sich öffentlich bei Kritik von Zuschauerinnen und Zuschauern vor ihn stellte, wenn er zum Sündenbock gemacht werden sollte. Zur Erinnerung: Innerhalb weniger Tage infizierten sich 112 der 160 Bewohnerinnen und Bewohner mit Corona, 47 von ihnen starben

„eindrucksvoll, bewegend, unvoreingenommen“

In der Pressemitteilung der Stiftung zur aktuellen Preisverleihung heißt es: „Henze und Kättner-Neumann arbeiten in ihrem Beitrag die Geschichte eines Pflegeheims auf, das zu Beginn der Pandemie in den Medien als ,Horrorheim’ stigmatisiert wurde. Die Reportage untersucht die Hintergründe dagegen differenziert.“ Die Experten-Jury lobte den Beitrag als „eindrucksvolle und bewegende Dokumentation, die viele unterschiedliche Rollen unvoreingenommen beleuchtet und ein dramatisches Thema packend erzählt“.

Mit dem Publizistik-Preis würdigt die Stiftung Gesundheit jedes Jahr journalistische Beiträge, die gesundheitliches Wissen in herausragender Weise anschaulich vermitteln und Zusammenhänge transparent darstellen. Die Auszeichnung ist mit 3 000 Euro dotiert und die Verleihung fand am 12. August auf dem Jahresempfang statt. Videobotschaften der Ausgezeichneten und weiterer Prämierter finden Interessierte im Internet unter www.stiftung-gesundheit.de.

Von Andrea Müller-Kudelka