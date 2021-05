Die Verwaltung in Wolfsburg plant ein 24-Stunden-Service-Angebot am Rathaus B in Wolfsburg: kontaktlose Abholung von Dokumenten. Möglich machen könnte das ein Automat mit Schließfächern, die Bürger und Bürgerinnen mit ihrem Fingerabdruck öffnen können. 70 000 Euro soll das Gerät kosten. Weitere Infos lieferte die Stadt auf Bitte der WAZ für einen Fakten-Info-Kasten nach.