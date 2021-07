Ausstellungen, Partys, Konzerte: Das ist am Wochenende in Wolfsburg los

Wolfsburg

Egal, ob Kulturfreund oder Partygänger: Das kommende Wochenende hat für jeden etwas zu bieten. Die Stadt rufe angesichts der steigenden Corona-Zahlen zwar zu Vorsicht auf, strengere Regeln gelten aber vorerst nicht. Die WAZ gibt einen Überblick, was in Wolfsburg los ist:

Late-Night-Shopping in den Designer Outlets

Unter dem Motto „Urlaubslust trifft Summersale trifft Late-Night-Shopping“ laden die Designer Outlets Wolfsburg am Freitag, 30. Juli, zu einem Late-Night-Shopping bis 22 Uhr ein. Neben zwei DJs soll es auch live Musik geben: Die mobile Band Rumbacoustic will die Besucher in Urlaubsstimmung bringen. Außerdem ist eine Cocktail-Bar vor Ort.

Konzerte im Biergarten

Am Freitag, 30. Juli, ist die Musikgruppe „Ballydesmond“ im Biergarten des Hallenbads zu Gast. Sie spielt vorrangig traditionelle irische, schottische und nordamerikanische Folklor. Zum Repertoire gehören auch traditionelle Lieder aus Schweden und der bürgerlichen 48er-Revolution in Deutschland. Tickets sind für fünf Euro an der Abendkasse erhältlich. Gleiches gilt für das Doppel-Konzert am Samstag, 31. Juli. Zunächst tritt die Wolfsburger Singer-Songwriterin Lalibella alias Lara Siegrist auf die Bühne, dann folgt der Solokünstler Maikel Tretschok.

Das ist in der Autostadt los

In der Autostadt geht das Sommerprogramm in die nächste Runde: Die Tickets für die beiden Konzerte mit Chiara Pancaldi und Madeline Juno sind zwar schon ausgebucht, aber auch das Programm im Park hat eine Menge zu bieten. Neu ist in diesem Jahr die 18,5 Meter hohe Riesenrutsche mit drei verschiedenen Bahnen sowie die 150 Meter Zipline, an der es mit rasantem Tempo quer durch den Park geht. Täglich bis 22 Uhr ist außerdem die Strandbar „Cool Summer Island“ geöffnet. Die Voraussetzungen für den Besuch der Autostadt finden Besucher unter autostadt.de/aktuell.

Lädt zum Chillen ein: Die Strandbar „Cool Summer Island“. Quelle: Anja Weber

Besondere Angebote am Allersee

Am Nordufer des Allersees, direkt neben den Beachvolleyballfeldern, ist am Freitag, 30. Juli, und Samstag, 31. Juli, von 16 bis 22 Uhr die #aufladBar der Jugendförderung der Stadt geöffnet. Sie verspricht jungen und jung-gebliebenen Menschen coole Getränke, chillige Musik und eine Menge Spaß. Abends gibt es eine Jugenddisco. Außerdem ist ein Kletterturm vor Ort. Für die jüngeren Kinder ist das Spielmobil mit dabei und bietet Scooter, Hüpfpferde und Fussball an.

Am Allersee: Die #aufladBar der Jugendförderung der Stadt lädt Kinder und Jugendliche ein. Quelle: Stadt Wolfsburg

Ab Samstag, 31. Juli, gibt es zudem drei zusätzliche Stände mit Speisen und Getränken am Allersee. Sie stehen samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr zwischen dem Courtyard by Marriott Hotel und dem Kolumbianischen Pavillon. Der Wolfsburger Schausteller André Voss will „süße und herzhafte Speisen, aber auch unterschiedliche kalte und warme Getränke“ anbieten.

Party an der Esplanade

Bei der Open-Air-Party vor der Diskothek Esplanade in der Wielandstraße legt am Samstag, 31. Juli, der bekannte Berliner DJ Matthias Roeingh alias Dr. Motte auf. Vorher können die Wolfsburgerinnen und Wolfsburg bereits mit John Minus und Simon Jetzke feiern. Los geht es um 17.30 Uhr, Karten gibt es an der Abendkasse für 20 Euro. Ab 23 Uhr findet außerdem eine After-Show-Party statt.

Dr. Motte: Er kommt zur Open-Air-Party an der Esplanade. Quelle: Archiv

Neue Ausstellung zu jüdischen Stars im deutschen Sport eröffnet

Die Eröffnungsveranstaltung für die Ausstellung „Zwischen Erfolg und Verfolgung – Jüdische Stars im deutschen Sport bis 1933 und danach“ findet am Samstag, 31. Juli, um 10 Uhr im Bildungshaus der Stadt Wolfsburg, Hugo-Junkers-Weg 5, statt. Sie wird zudem online unter https://youtu.be/FaXET-DNGZk übertragen. Es sprechen unter anderem Flavio Benites, Erster Bevollmächtigter der IG Metall, Stadträtin Iris Bothe sowie Eugen Gehlenborg, Vorsitzender des Kuratoriums der DFB-Kulturstiftung.

Eine etwa lebensgroße Abbildung von Helene Mayer, Olympiasiegerin und Europameisterin im Fechten: Die Ausstellung ist ab sofort in Wolfsburg zu sehen. Quelle: Soeren Stache/dpa

Die Ausstellung ist bis zum 29. August in der Porschestraße zu sehen und würdigt mit Hilfe großformatiger skulpturaler Präsentationen den großen Anteil jüdischer Athletinnen und Athleten an der Entwicklung des modernen Sports in Deutschland.

Am Sonntag, 1. August, gibt es zu der Ausstellung um 10 Uhr eine antifaschistische Stadtführung. Ausgehend vom Sara-Frenkel-Platz besuchen die Teilnehmer verschiedene Erinnerungspunkte an Nazi-Verbrechen in der damaligen KdF-Stadt. Um 15 Uhr folgt ein Theaterstück mit Schülerinnen und Schülern der Neuen Schule Wolfsburg mit dem Titel „Torschuss für Demokratie“, das der israelisch-Italienische Künstler Eyal Lerner mit Brigitta Ritter präsentieren.

Jazz & More geht in die vorletzte Runde

Beim vorletzten Konzert von Jazz & More spielt am Samstag, 31. Juli, von 11 bis 14 Uhr die Traditional Old Merry Tale Jazzband auf den Hugo-Bork-Platz. Die Band gehört zu den ältesten und erfolgreichsten deutschen Jazz-Formationen. Gespielt werden Klassiker wie „Bourbon Street Parade“, „Blueberry Hill“ und „Down By The Riverside“. Für die Gruppe ist es der 22. Auftritt bei Jazz & More. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Dafür aber ein negativer Corona-Test, ein Nachweis über eine vollständige Impfung oder eine Genesenen-Bescheinigung.

Stammgast bei Jazz & More: Die Traditional Old Merry Tale Jazzband ist zum 22. Mal dabei. Quelle: Boris Baschin

SommerSinne locken ebenfalls mit Jazz

Abends gibt es ein weiteres Highlight für Jazzfreunde: Am Samstag, 31. Juli, tritt im Zuge der Kulturwochen „SommerSinne“ das Swinging Summer Quartett um Henny Baldt auf einer Bühne vor dem Leonardo Hotel am Südkopf auf. Titel aus dem Mainstream wie „Girl from Ipanema“ oder „Summertime“ stehen ebenso auf dem Programm wie Melodien aus der Swing-, Blues- und Latin-Ära. Los geht es um 19 Uhr, das Zuschauen ist kostenlos.

Nachmittags gibt es mit dem Urban Sketching zudem wieder ein kreatives Mitmachangebot: Am Samstag, 31. Juli, entstehen unter dem Motto „Spuren sichern“ von 15 bis 18 Uhr ungewöhnliche Frottagen rund um das Kunstmuseum. Teilnehmer jeden Alters sind willkommen.

Open-Air-Rundgang durch Fallersleben

Das Hoffmann-von-Fallersleben-Museum lädt am Sonntag, 1. August, um 15 Uhr zu einem Open-Air-Rundgang durch Fallersleben ein. Elke Schulz und Gundula Zahr folgen den Spuren des Dichters durch seine Heimat. Der Eintritt ist frei. Eine vorherige Anmeldung per Mail an hoffmann-museum@stadt.wolfsburg.de oder telefonisch unter 05362/52623 ist erforderlich.

