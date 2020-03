Künstlerin: „Es geht nicht um Frauen oder Männer, sondern um Menschen“

Wolfsburg

Ein positives Frauenbild, die Schönheit der Frauen und ihre Stärke zeigen: das möchte die Künstlerin Finja Dühring in ihrem Werk „Aura femina“ ausdrücken. In Wolfsburg zeigt die 21-Jährige zum ersten Mal eines ihrer Bilder in der Öffentlichkeit. Sie ist die Jüngste von 14 Künstlerinnen, die in der Volksbank Brawo unter dem Motto „Die Würde der Frau“ ausstellen. Auf der Veranstaltung des Frauenkommunikationszentrums werden Objekte, Bilder und Skulpturen gezeigt.

Künstlerin malt ihre Bilder intuitiv

Finja Dühring studiert Kunst an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Ihre Werke enstehen intuitiv, sie skizziert Ideen, setzt sie später auf der Leinwand um. Das Thema „Die Würde der Frau“ sei kein einfaches, sagt sie. „Ich stellte mir zu Beginn meiner Arbeit die Frage, weshalb eine Frau eine andere Würde haben sollte als ein Mann“, berichtet die Studentin.

„Jeder sollte selbst bestimmen, wie er leben möchte“

Denn: „Wenn wir von Würde sprechen, die unantastbar ist, dann geht es nicht um Frauen oder Männer, sondern um Menschen“, sagt die Künstlerin. Wichtig sei, diese Würde zu schützen, wie es eben auch im Grundgesetz verankert ist. „Und: Unabhängig vom Geschlecht, sollte jeder Mensch selbst bestimmen, wie er leben möchte“, berichtet Dühring.

21-Jährige: „Nicht in Stereotypen denken“

Bei ihrer Arbeit möchte sich Dühring nicht auf typisch weibliche oder männliche Merkmale festlegen, nicht in Stereotypen denken. Ihr Werk zeigt das Porträt einer Frau, die keine langen Haare hat und auch keine weiblichen Körpermerkmale. Einzig das Gesicht weist feminine Züge auf - in goldener Farbe auf die Leinwand gebracht. „Doch es könnte eben auch ein Mann mit femininen Zügen sein“, so die 21-Jährige. Und genauso könnten sich Frauen, eben auch als weiblich empfinden, ohne Merkmale, die Frauen typischerweise zugesprochen werden.

Von Nina Schacht