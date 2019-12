Das Riesenrad sollte eigentlich längst auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt stehen. Aber es gab Probleme: Das Fahrgeschäft steckte einige Tage in Tschechien beim Zoll fest. Die gute Nachricht: Das Fahrgeschäft soll jetzt auf dem Weg in die VW-Stadt sein und am Freitagmorgen aufgebaut werden...