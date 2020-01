Ausstellung betrachtet 14 Wolfsburger Hochhäuser

Stadtmitte

Eine Ausstellung zum Thema „Wohnen im Hochhaus gestern, heute und morgen“ wird am Dienstag, 11. Februar, um 18 Uhr in der Bürgerhalle eröffnet. Nach einer Einführung durch Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide liest der Schauspieler Götz van Ooyen aus verschiedenen Texten, die das Leben im Hochhaus aus ganz unterschiedlichen subjektiven Blickwinkeln darstellen.

Auch heute entstehen in Wolfsburg wieder Hochhäuser

Nachdem in Wolfsburg seit Jahrzehnten keine Wohnhochhäuser mehr gebaut wurden, sind heute gleich mehrere Projekte in der Umsetzung: In Detmerode entsteht Kurt 2.0., in Westhagen werden aktuell die Hochhäuser in der Dessauer Straße abgerissen, damit neue Bauten entstehen können. Dies ist Anlass für die Ausstellung des Baudezernats, koordiniert durch das Forum Architektur, die vom 12. Februar bis zum 27. März in der Bürgerhalle des Rathauses gezeigt wird.

Wolfsburgs Hochhäuser in Bildern:

Zur Galerie In Wolfsburg entstehen aktuell vielerorts Wohnhäuser – zum Teil werden sogar neue Hochhäuser gebaut. Eine Ausstellung im Wolfsburger Rathaus beschäftigt sich mit diesem Thema.

Für Stadtplaner und Architekten ist das Wohnhochhaus eine Möglichkeit viel Wohnraum auf wenig Fläche unterzubringen, eine konstruktive und gestalterische Herausforderung oder ein Hochpunkt in der Stadtsilhouette. Für Bürger und Bewohner der Häuser und Städte ist der Blick auf das Hochhaus oftmals emotionaler, persönlicher.

Götz van Ooyen liest aus verschiedenen Texten zum Thema „Leben im Hochhaus". Quelle: Björn Hickmann

Diese subjektiven Wahrnehmungen sind Thema der Lesung. Der Schauspieler Götz van Ooyen gehört zum Ensemble des Braunschweiger Staatstheaters. Er liest unter anderem aus dem Roman „Raumpatrouille“ von Matthias Brand.

Le Corbusier prägte die Idee der „vertikalen Stadt“

Anfang des 20. Jahrhunderts wurde mit der Entwicklung der Stahlbauweise und der von Le Corbusier geprägten Idee des Wohnhauses als flächenschonende „vertikale Stadt“ die Grundlage geschaffen für das Hochhaus als eine charakteristische Wohnform der Nachkriegsjahrzehnte.

Auf der einen Seite als funktional-wirtschaftliche Ideallösung propagiert und auf der anderen als anonymes Massenwohnen kritisiert, schwankt die Wahrnehmung noch heute zwischen Ablehnung und Wertschätzung als angemessene Wohnform.

Ausstellung im Rathaus: Beispiele von früher werden gezeigt

Die Ausstellung betrachtet 14 ausgesuchte Wolfsburger Wohnhochhäuser unter Aspekten wie Konstruktion, Grundrisse oder Außenraumgestaltung. Gezeigt werden Beispiele, die noch heute als Zeugnis ihrer Entstehungszeit in den 1960er Jahren bestehen, sich teilweise verändert oder auch bewährt haben.

Daneben werden aktuelle Planungen und Konzepte präsentiert, die gegenwärtig in Detmerode und im neuen Stadtquartier Hellwinkel Terrassenentstehen. „ Wohnhochhäuser bereichern den Wohnungsmarkt um Angebote für eine zusätzliche Zielgruppen und setzen an ausgewählten Standorten städtebauliche Akzente“, sagt Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide.

Von der Redaktion