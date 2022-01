Stadtmitte

Ab 21. Januar bis 11. März zeigt der Verein Junge Kunst ein Installations-Setting aus Kunstobjekten und Design-Elementen der Nachwuchs-Künstlerin Karla Zipfel (28). Der Titel der Ausstellung „Was wurde aus der Blauen Lagune?“ ist dabei sowohl konkret als auch provokativ zu verstehen.

„Man denkt natürlich sofort an den Palmenstrand aus dem Film-Klassiker von 1980 – das Ravensburger-Puzzle-Motiv schlechthin. Aber um die Antwort vorwegzunehmen: Dieser Sehnsuchtsort wurde in der Realität von einem großen Investor aufgekauft. Unter dem Label ’Blaue Lagune’ firmieren inzwischen ein Fertighaus-Zentrum oder auch ein Freizeitparadies am Niederrhein“, gab die gebürtige Freiburgerin im Gespräch mit der WAZ preis.

Bruch zwischen Kitsch und Konsequenz

Es ist dieses diametrale Spannungsverhältnis zwischen Fiktion und Realität, was Karla Zipfel reizt, sich dem Thema strategischer Aufladung von Sehnsuchtsorten und dem Bruch zwischen Kitsch und Konsequenz künstlerisch zu nähern. Sie verwendet dafür moderne Grafik-Elemente ebenso wie die Verschmelzung kommerziellen Outdoor-Equipments mit authentischen Naturformen, woraus in der Konsequenz coole, provokative Denkanstöße in modernem Industrie-Design entstehen.

Foto: Boris Baschin, Wolfsburg, Junge Kunst, neue Ausstellung: Was wurde aus der blauen Lagune von Karla Zipfel, hier mit Simone Arndt und Frank Hocke, Quelle: Boris Baschin

Hierbei liegen ihrem Konzept zwei Leitmotive zugrunde: Zum einen thematisiert sie den besagten Palmenstrand beispielsweise in Form einer verfremdenden Puzzle- und Grafik-Technik. Als zweites Leitmotiv finden sich alpine Themen und Berg-Silhouetten als moderne Platzhalter-Grafiken wieder.

Künstlerin verwendet Walking-Stöcke und Formen von Tierfellen

Neben synthetischen Outdoor-Materialien verwendet die Künstlerin auch Walking-Stöcke oder Formen von Tierfellen - eine Reminiszenz an die ursprüngliche Handwerkskunst der Kirschner. Besonders modern mutet ein Wand-Design-Band mit Platzhalter-Motiven von Bergen an, die sich auch in einem abstrahierten Bettelarmband wiederfinden.

Die 1993 in Freiburg geborene Künstlerin macht derzeit ihren Master of Fine Arts an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg bei den renommierten Professoren Martin Boyce und Simon Denny. Neben diversen Stipendien erhielt sie auch 2016 den Passey Prize in Arts der Universität of Leeds.

Die Ausstellung wird am Freitag, 21. Januar, um 18 Uhr im Verein Junge Kunst in der Schillerstraße 23 eröffnet. Es gilt 2G.

Von Simone Willmann