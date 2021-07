Wolfsburg

Fußballer wie Gottfried Fuchs und Julius Hirsch oder Hochsprung-Talent Gretel Bergmann und Schwimmerin Sarah Poewe begegnen den Menschen jetzt in der Wolfsburger Innenstadt – in Form von lebensgroß auf Aufsteller montierten Schwarzweiß-Fotos hinter Plexiglas. Was alle diese Sportler und Sportlerinnen verbindet: Sie waren jüdischen Glaubens. Am Samstagvormittag wurde die Wanderausstellung „Zwischen Erfolg und Verfolgung“ eröffnet, die sich durch ihren speziellen Standort ins Alltagsleben integriert und so auch ein Stück verlorene jüdische Kultur hierher zurückbringt.

Die Eröffnung fand in kleinem Rahmen bei Volkshochschule statt – wegen der steigenden Inzidenz nur mit wenigen Teilnehmenden und auch mit weniger Referierenden als geplant. Tova Harety und Christian Matzedda mussten absagen – wegen Fieber beziehungsweise Corona-Quarantäne. Beide seien aber immerhin negativ auf Covid-19 gestetet, berichtete VHS-Leiterin Silja Kirsch-Bronzlik, die gemeinsam mit Kati Zenk vom „Schulterschluss“ durch die Veranstaltung führte. Die wurde per Livestream über Youtube aber auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Demokratie verlangt Verantwortung

Die Wanderausstellung tourt schon seit 2015 durch Deutschland. Wolfsburg ist eine von rund 70 Städten, die sich dafür angemeldet hatten. „Gerade in Wolfsburg ist diese Ausstellung richtig“, sagte Eröffnungsredner Eugen Gehlenborg von der Kulturstiftung des Deutschen Fußballbundes. Wegen der Geschichte der „Stadt des KdF-Wagens“, aber auch, weil der Volkswagen-Konzern diese nicht vergisst und gleichzeitig als Partner des DFB als Sportförderer aktuell aktiv ist.

In anderen Städten hatte es in der Vergangenheit schon Vandalismus im Zuge der Ausstellung gegeben, politisch motiviert. Auch deshalb gab’s Polizeischutz. Dem mittlerweile laut geäußerten Vorwurf, man solle doch die Vergangenheit endlich ruhen lassen, widersprachen alle an der Organisation Beteiligten vehement. Gehlenborg mahnte, Demokratie und Freiheit verlangten Verantwortung. Flavio Benites, Erster Bevollmächtigter der IG Metall meinte, man müsse jeden Tag neu dafür kämpfen – und er dankte allen Mitkämpfenden aus dem Schulterschluss-Netzwerk, darunter zum Beispiel Alfred und Mechthild Hartung sowie Gisela Rühl, Frederik Boog vom Stadtjugendring und Björn Ferneschild vom VfL. „Das ganz große Problem ist die schweigende Masse“, sagte Stadträtin Iris Bothe.

Erster Bevollmächtigter der IG Metall: Flavio Benites Quelle: Roland Hermstein

Die Ausstellung wird vom Zentrum deutsche Sportgeschichte sowie den Universitäten Potsdam und Hannover in Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendring Wolfsburg und der IG Metall präsentiert. Etwaigen Wahlkampf-Vorwürfen trat die VHS-Leiterin vorsorglich entgegen: „Politische Bildung kann nicht neutral sein“, sagte Silja Kirsch-Bronzlik, bevor der Kurator Dr. Berno Bahro gemeinsam mit Kati Zenk als eine Art Reportage-Team einen Rundgang durch die Fuzo machte, der ebenfalls per Video übertragen wurde. Seine Erläuterungen waren trotz des heftigen Windes recht gut verständlich. „Das hatte aber was von Sturm-Berichterstattung“, kommentierte Silja Kirsch-Bronzlik.

Von Andrea Müller-Kudelka