Wolfsburg

Lippen, Zähne und Zunge: Im Kunstmuseum Wolfsburg eröffnet am Samstag die Ausstellung „In aller Munde. Von Pieter Bruegel bis Cindy Sherman“, Nach Angaben des Kunstmuseums ist es die umfassendste Themenausstellung mit mehr als 250 Exponaten rund um das Orale, die es jemals in Deutschland gab. Ob die Werke weiterhin zugänglich sind oder ob, das Kunstmuseum wegen den neuen Corona-Beschlüssen ab Montag geschlossen wird, ist noch unklar. Direktor Andreas Beitin hofft auf eine Sondergenehmigung.

Die 2250 Quadratmeter große Ausstellungsfläche wurde in zwölf Kapiteln unterteilt. Im Eingangsbereich der Ausstellung, in der sogenannten „Zungenpiazza“ werden alle Aspekte aufgegriffen. Wobei der pinke Teppich einen abstrahierten Mundraum darstellen soll. „Der Mund in Gänze ist eine äußerst reizvolle Körperzone mit einem großem Spektrum von Schmerz, Schrei bis Schlingen und Lust“, so Kuratorin Ute Ruhkamp.

Die Mundhöhle wird im Kunstmuseum Wolfsburg nachgebaut

Die Bandbreite von der Dentalgeschichte über Lust und Zungenspiele bis zu vergoldeten Zähnen und Zahnprothesen erleben die Besucher mithilfe von Zeichnungen, Skulpturen, Installationen und Videos. Die Ausstellung nähert sich anatomisch an, so dass zuerst die Lippen im Mittelpunkt stehen. Das Werk von David LaChapelle sticht besonders hervor. Er hat Andy Warhols Portrait von Marilyn Monroe mit dem transsexuellen Fotomodell Amanda Lepore reinszeniert, sodass die Lippen extrem vergrößert sind.

Das Kapitel „Zahn und Zierde“ widmet sich den Zähnen und ihrem dekorativen, religiösen sowie ökonomischen Wert. Beim Thema „Lecken und Schmecken“ nimmt das Werk von Benjamin Houha eine ganze Wand ein. Der Düsseldorfer Künstler leckte mit einem Gemisch aus Quark und roter Lebensmittelfarbe die sechs mal fünf Meter große Wand ab. Das Bild „Untitled (Licked Wall) sieht von weitem aus wie Blütenblätter. Erst bei näherem Hinsehen sind die Zungen-Abdrücke zu erkennen.

Eine Zahnärztin hatte die Idee zu der Mund-Ausstellung

Die Idee zu einer Mund-Ausstellung wurde von der Berliner Zahnärztin Beate Slominski und dem Kulturwissenschaftler Hartmut Böhme an die Kuratorin Ute Ruhkamp herangetragen. „Ich hatte schon viele Werke im Kopf, doch es ist fantastisch, welche Inhalte Ute noch gefunden hat“, betont Slominski. Böhme hat an der Architektur der Ausstellung mitgewirkt und betont, dass Ruhkamp eine Expertin für die Gegenwartskunst ist. „Viele Werke überraschen, da sie noch nicht so häufig gezeigt wurden“, sagt Böhme.

Nach den neuen Corona-Beschlüssen müsste das Kunstmuseum am Montag, 2. November, für einen Monat schließen. Dabei wird die Ausstellung „In aller Munde“ erst am 31. Oktober offiziell eröffnet. „Wir haben die Nachrichten mit Sorge und Traurigkeit verfolgt, dennoch warten wir auf die endgültige Entscheidung von Stadt und Land“, so Dr. Andreas Beitin, Direktor des Kunstmuseums. Die Besucher konnten sich für Zeitfenster anmelden, um die Ausstellung zu besichtigen. Diese seien laut Beitin für dieses Wochenende bereits ausgebucht. Die Ausstellung läuft bis zum 5. April 2021.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig