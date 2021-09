Wolfsburg

Ein riesiger Sandstrand vor der Kulisse des VW-Kraftwerks, das Schloss als eine Ort Oase in einer kargen Wüstenlandschaft oder die Auto-Uni, wie sie in der rauen Gischt des Meeres versinkt: So stellt sich der bekannte Wolfsburger Künstler Ali Altschaffel seine Heimat in nunmehr 79 Jahren vor. Seine dystopischen Zukunftsvisionen, die eindrucksvoll auf die Auswirkungen des Klimawandels hinweisen, bringt Altschaffel in seinem Projekt „Wolfsburg 2100“ durch aufwendige Fotomontagen zum Ausdruck. Eigentlich für die digitale Welt gestaltet, präsentierte der Künstler die Werke am Freitag nun erstmals großformatig und in physischer Form.

Der Ausstellungsort hätte kaum besser gewählt sein können: Das Wurzelwerk in den Höfen – der erste urbane Gemeinschaftsgarten Wolfsburgs. Das Wurzelwerk ist eines der ersten und erfolgreichsten Projekte des Institut für Zukünfte, einem von den drei jungen Wolfsburgern Leonie Matt, Luisa Slotwinsky und Daniele Lauriola ins Leben gerufenen „Denkfabrik“ für zukunftsfähige und vor allem nachhaltige Lebensweise.

Das ist das Wurzelwerk Das Wurzelwerk in den Höfen ist ein urbaner Gemeinschaftsgarten, der vom Institut für Zukünfte ins Leben gerufen wurde. Der Garten steht grundsätzlich allen frei zur Verfügung. Interessierte können jeden Montag um 18 Uhr zum „offenen Gärtnern“ vorbeikommen. Zudem verstehen dei Initiatoren den Garten als Ort der Begegnung und wollen ihn deshlab mehr und mehr auch als Veranstaltungsort etablieren. Geplant sind unter anderem Konzert, weitere Pop-Aus-Ausstellungen, Lesungen und weiteres.

Städte als Keimzelle des Klimawandels

Naturgemäß ist also der Klimawandel eines der Herzensthemen des Instituts – und genau darin besteht die Verbindung zu Ali Altschaffel. „Das Thema Klimawandel beschäftigt mich seit vielen Jahren“, sagte der Künstler zur Eröffnung der Ausstellung. Er freue sich sehr, seine Werk gerade im Wurzelwerk ausstellen zu können. Denn: Er hege großen Respekt vor dem Projekt und dem Institut für Zukünfte. „Ihr macht das, was wir früher oft versucht haben, aber meistens gescheitert sind“, lobte Altschaffel.

Zur Galerie So lief die Ausstellungseröffnung im urbanen Garten Wurzelwerk.

Die Freude über die gemeinsame Aktion beruhte auf Gegenseitigkeit. Altschaffels Bilder würden eindrucksvoll vor Augen führen, wie dramatisch die Auswirkungen des Klimawandel auch uns treffen können. „Städte sind für 70 Prozent der Emissionen verantwortlich und zugleich besonders anfällig und gefährdet für die Auswirkungen des Klimawandels“, erklärte Leonie Matt in ihrer Begrüßungsrede. Deswegen sei es auch speziell an den Städten, kreative und nachhaltige Lösungen zu finden.

Genau das sei in Wolfsburg in der Vergangenheit versäumt worden, findet Altschaffel. „Wir hatten das Geld und die Möglichkeiten“, kritisiert er. Doch stattdessen baue man auch heute noch Wohnviertel, die auf den Standards von vor 30 Jahren beruhen. Auch in seinen Fotomontagen hat er diese Kritik immer wieder aufgegriffen. Riesige, trostlose Wohnblöcke, die an die Prora auf Rügen erinnern, verschandeln dort Wolfsburg – eine düstere Vorstellung, welche durch die die Bilder begleitenden, fiktiven Tagebucheinträge noch verstärkt wird.

Dystopie trifft auf Ironie

„Die Ausstellung verbreitet keine gute Laune, aber sie inspiriert“, warnte Leonie Matt deshalb auch die Gäste. Und in der Tat zeigen Altschaffels Werke eine düstere Dystopie des Verfalls. Gemeinsam ist allen Montagen etwa ein bedrohlicher roter Himmel, wie man ihn bei großen Waldbränden zu Gesicht bekommt. Darunter mischen sich aber auch immer wieder ironische Elemente: Ein wunderschöner Sandstrand direkt am VW-Werk wirkt auf den ersten Blick attraktiv – wären da im Hintergrund nicht die futuristischen, in den Himmel ragenden Baumplattformen, die benötigt werden, weil Pflanzen auf dem normalen Boden nicht mehr wachsen können.

Wer die Fotomontagen selbst betrachten will, der kann dies immer samstags im September im Wurzelwerk, Stormhof 1. Allerdings nur, wenn es nicht regnet. „Da ordnen wir uns auch kuratorisch der Natur unter“, sagt Matt augenzwinkernd. Und weil das Wurzelwerk nicht nur ein Garten, sondern auch ein Ort der Begegnung ist, sind zusätzlich auch Skizzenworkshops geplant, die das Projekt ergänzen sollen.

Ali Altschaffels Montagen selbst können übrigens ersteigert werden. Der Erlös soll dem Institut für Zukünfte zugute kommen. Damit aus den düsteren Visionen hoffentlich doch keine Realität wird.

Von Steffen Schmidt