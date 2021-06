Wolfsburg

Die Arbeiten beim Baugebiet Sonnenkamp schreiten voran. Bald werden zwischen Nordsteimke, Hehlingen und Reislingen bis zu 3000 Wohnungen entstehen. Schon vor 500 bis 600 Jahren haben dort Menschen gelebt. Fundstücke aus der Eisenzeit beweisen es. Eine mobile Outdoor-Ausstellung vom Baudezernat und der Unteren Denkmalschutzbehörde in Kooperation mit dem Forum Architektur informiert über die Ausgrabungen. Sie wird vom 17. Juni bis 3. August an verschiedenen Standorten in der Innenstadt, Nordsteimke und Hehlingen aufgebaut.

So ein archäologischer Fund wie bei Nordsteimke ist kein Zufall. Der Boden wird nämlich genau untersucht, bevor die Bagger anrücken. Dazu werden historische Quellen sowie aktuelle und historische Luftbilder studiert. Laut dem Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide gab es in den letzten fünf Jahren 60 Grabungen in Wolfsburg. Dabei werde nicht immer etwas gefunden.

Archäologische Fundstücke: Eine mobile Outdoor-Ausstellung vom Baudezernat und der Unteren Denkmalschutzbehörde in Kooperation mit dem Forum Architektur informiert über die Ausgrabungen bei Nordsteimke. Quelle: Roland Hermstein

Archäologen fanden Fundstücke im Sonnenkamp

Mit dem riesigen Gelände bei Nordsteimke wurde sich aufgrund von konkreten Anhaltspunkten genau auseinandergesetzt. Und die Archäologen fanden im Bereich des künftigen Panoramaweges, der momentan erschlossen wird, Spuren von fünf großen Grabhügeln und einem Gräberfeld. Zudem grub Daniel Pollok mit seinem Team von der Unteren Denkmalschutzbehörde Keramik-Gefäße, verbrannte Knochen und Bronzefragmente aus. „Mit der mobilen Ausstellung wird Geschichte erzählt“, so der Grabungstechniker.

Archäologische Grabungen am Sonnenkamp: Die Fundstücke werden bei einer mobilen Ausstellung erklärt. Quelle: Boris Baschin

An diesen Standorten in Wolfsburg wird die Ausstellung aufgebaut

Zu sehen ist die Ausstellung vom 17. Juni bis 5. Juli auf dem Rathausplatz nahe der Kreuzung Porschestraße/ Pestalozziallee, vom 7. bis 19. Juli in Nordsteimke am Büssing-Haus und vom 21. Juli bis 3. August in Hehlingen an der St. Pankratius Kirche.

Zudem ergänzt ein Begleitprogramm für Kinder und Erwachsene die Outdoor-Ausstellung. Am Samstag, 10. Juli, ab 15 Uhr stellt Daniel Pollok bei einer Radtour verschiedene Fundstellen in Wolfsburg vor. Vom 26. bis 28. Juli können Kinder von 6 bis 10 Jahren das Ferienprogramm „Archäologische Grundschule“ besuchen. Es werden archäologische Spuren im Wolfsburger Stadtgebiet erkundet und typische Fundstücke nachgebaut. Weitere Informationen und Anmeldung für beide Veranstaltungen unter: forum.architektur@stadt.wolfsburg.de.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig