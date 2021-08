Wolfsburg

Lernorte außerhalb der Schule werden immer wichtiger. Sie sind ein Anker für die politische und gesellschaftliche Bildung, sagt das Niedersächsische Kultusministerium. Deshalb hat es in diesem Jahr erstmals Schulen und Lernorte ausgezeichnet, die durch ihre Schulkultur und Bildungsangebote konsequent im Sinne eines „Modellorts der Demokratie“ handeln. Unter den 39 Teilnehmern konnte sich ein Projekt aus Wolfsburg durchsetzen: Das Grüne Klassenzimmer des VfL Wolfsburg.

Es gehört zu den 25 Preisträgern. „Wir freuen uns riesig darüber“, sagt Pädagoge Björn Ferneschild, den die Nachricht völlig überraschte. Es sei eine schöne Belohnung für sechseinhalb Jahre engagierte Arbeit. Das Grüne Klassenzimmer des VfL nutzt gekonnt den Motivator Fußball, um Schüler für ausgewählte Bildungsinhalte zu begeistern. Mit Freude und kreativen Methoden.

Ausgrenzung im Alltag

Das Workshop-Angebot richtet sich an alle Schulformen der Klassen 1 bis 12 sowie an Vereine für Kinder und Jugendliche. Auf dem Programm stehen gesellschaftspolitische Themen wie „Ausgrenzung im Alltag“, „Rassismus im Fußball“, aber auch Ernährung. Kleines Bonbon: Besuche in der FußballWelt und Führungen durch die VW-Arena sind möglich.

SPD-Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer freut sich, dass das Grüne Klassenzimmer des VfL zu den ausgezeichneten Projekten gehört: „Uns allen muss klar sein, dass die aktuellen, aber auch die kommenden Herausforderungen nicht nur für uns als Gesellschaft, sondern insbesondere auch für unsere Schulen große Problemfelder darstellen.“ Deshalb sei es wichtig, Schülerinnen und Schüler zu mündigen Bürgern zu erziehen, die „kritisch hinterfragen und sich so in die demokratischen Prozesse mit einbringen“. Genau dieses Ziel verfolge das VfL-Projekt.

SPD-Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer: „Schüler zu mündigen Bürgern erziehen.“ Quelle: Glosemeyer

Politische Bildung stärken

Genau das sei der Landesregierung wichtig. „Deshalb stärken wir die politische und nachhaltige Bildung an Schulen“, erklärt Kultusminister Grant Hendrik Tonne.

Für Stadträtin Iris Bothe ist die Auszeichnung auch eine große Ehre für Stadt: „Damit unterstreichen wir noch einmal unseren Anspruch als Bildungsstadt.“ Mit der Auszeichnung solle aber nicht nur ein Titel verliehen werden, sondern außerdem langfristiges Engagement angeregt werden, so Immacolata Glosemeyer. Sie hofft, „dass sich noch weitere Schulen und Lernorte aus Wolfsburg bewerben werden, um unsere Demokratie zu stärken und zu schützen.“

