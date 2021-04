Ausgangssperre beendet und Inzidenz bei 205: Wie geht es weiter in Wolfsburg?

Wolfsburg

Wie geht es weiter in Wolfsburg? Der negative Trend bei der Sieben-Tage-Inzidenz hat sich am Dienstag fortgesetzt: Durch 25 Neuinfektionen stieg sie auf 205. Zudem ist ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus zu beklagen. Angesichts der hohen Infektionszahlen könnten weitere Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger drohen. Die Ausgangssperre ist vorerst dennoch beendet.

Die Stadt erklärte die Ausgangssperre am Abend offiziell für beendet

Die Stadt ließ sich am Dienstag Zeit damit, das offizielle Ende der nächtlichen Beschränkungen zu verkünden. Erst gegen 18 Uhr erklärte Oberbürgermeister Klaus Mohrs schriftlich: „Die Ausgangssperre ist beendet und wird nicht verlängert. Die Stadt Wolfsburg wird die angekündigte bundeseinheitliche Regelung und die daraus resultierende Umsetzung in der Landesverordnung prüfen, um dann zu entscheiden, welche Auswirkungen dieses auf die Allgemeinverfügung der Stadt Wolfsburg haben wird.“ Die Stadt wolle sich zudem die Urteilsbegründung des Verwaltungsgerichts Braunschweig anschauen und prüfen, welche Konsequenzen sie daraus zieht.

Die Ausgangssperre war von vorneherein bis zum 13. April befristet. Dass das Verwaltungsgericht am Montag Eilanträgen gegen sie stattgegeben hatte, dürfte für die Stadt das Argument gegen eine Verlängerung gewesen sein. Die Richterinnen und Richter hatten die Begründung der Verwaltung für die Ausgangssperre als nicht ausreichend erklärt. Die Regelung könnte Wolfsburg dennoch bald wieder einholen: Am Dienstag hat das Bundeskabinett eine „Notbremse“ beschlossen, die künftig deutschlandweit Ausgangssperren bei hohen Inzidenzen vorsieht.

Erfolg der Ausgangssperre kann aus Sicht der Stadt erst zeitversetzt festgestellt werden

Den Schluss, dass die Ausgangssperre aufgrund der noch immer hohen Inzidenz in Wolfsburg wirkungslos sei, will die Stadt aber nicht zulassen. „Die Ausgangssperre beugte abendlichen und spätabendlichen Kontakten vor. Der Erfolg der Maßnahme kann aufgrund des zeitverzögerten Infektionsgeschehens erst zeitversetzt festgestellt werden“, sagt ein Sprecher.

Derweil ist am Donnerstag eine weitere Person mit oder am Coronavirus im Klinikum verstorben, sie lebte nicht in einem Pflegeheim. Insgesamt hat es in Wolfsburg damit 76 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gegeben. Seit Beginn der Pandemie haben sich 2897 Menschen infiziert. Davon gelten 2373 als genesen und 448 als laufende Fälle.

Stadträtin Müller spricht von einem „dynamischen Infektionsgeschehen“

Stadträtin Monika Müller erklärt angesichts der sehr hohen Inzidenz: „In Wolfsburg zeigt sich leider ein dynamisches Infektionsgeschehen, bei dem sich neue Infektionen vor allem im privaten Bereich ergeben, aber auch vereinzelt in Einrichtungen wie Pflegeheimen oder Kindertagesstätten auftreten.“

Laut Müller seien in einzelnen Einrichtungen mitunter mehrere Personen infiziert, größere Ausbrüche oder Hotspots gebe es aber nicht. Vielmehr seien es viele kleinere Infektionsherde im gesamten Stadtgebiet. „Aufgrund der deutlich leichteren Übertragbarkeit der britischen Mutation bleibt es viel seltener bei einzelnen Infizierten innerhalb einer sozialen Gruppe oder Familie, sondern meist sind weitere Mitglieder betroffen“, erläutert Müller weiter.

Lesen Sie auch Stadt will mehr Tempo – so läuft es mit den Impfungen in Wolfsburg

Auch deshalb dürften im Rathaus bereits Überlegungen für mögliche weitere Beschränkungen im Kampf gegen das Virus laufen. Müller kündigt an: „Über weitere Maßnahmen über die derzeit geltenden Einschränkungen hinaus wird der Krisenstab entscheiden und dabei auch die jüngsten Maßgaben durch die vom Bund angekündigte sogenannte Notbremse einbeziehen.“

Aus ihrer Sicht kommen unterschiedliche Maßnahmen in Betracht, „die miteinander abgestimmt werden müssen, um ausgewogen und angemessen und trotzdem effektiv wirken zu können.“ Müller will sich am Mittwoch bei einer Pressekonferenz ausführlicher zur Infektionslage in Wolfsburg äußern.

Von Melanie Köster