Wolfsburg

Die Corona-Pandemie geht auch an Auszubildenden nicht spurlos vorbei, besonders wenn wichtige Praxisbestandteile ihrer Lehre durch den Lockdown entfallen. Die Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg weiß um die Probleme, doch sie hat beruhigende Zahlen parat.

Besonders stark betroffen sind die Auszubildenden in Restaurants und Hotels. „Die praktische Wissensvermittlung ist durch die Schließungen in vielen Betrieben zurückgegangen“, weiß Sönke Feldhusen, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Lüneburg-Wolfsburg.Aber auch dort gebe es Unterschiede. „Während einige Ausbilder zum Beispiel ihr Mehr an Zeit nutzen, um praktisches Wissen auch in der Küche noch besser zu vermitteln, gibt es andere, die mangels Außerhausverkaufs hier weniger machen. Die Berufsbildenden Schulen bemühen sich nach unserem Eindruck sehr, insbesondere die Abschlussklassen gut vorzubereiten.“

„Keine wesentlichen Abweichungen zu den Vorjahren“: Sönke Feldhusen von der IHK kennt die aktuellen Prüfungsergebnisse. Quelle: Archiv

Zusätzliche Schulungen helfen

Auch aus den Branchen selbst heraus gebe es mitunter Ideen für zusätzliche Vorbereitungsangebote – wie zum Beispiel die Schulung in Wolfsburg und Gifhorn für lernende Restaurant- und Hotelfachleute, die von der IHK ebenfalls unterstützt wurde.

„Keine wesentlichen Abweichungen“

Die Bemühungen scheinen zu fruchten. Laut IHK gab es bei den Ergebnissen der Abschlussprüfungen im Sommer 2020 und im Winter 2020/21 „keine wesentlichen Abweichungen zu den Vorjahren“ – selbst in Hotel- und Gastronomiegewerbe.

Deshalb hält die IHK es für sinnvoll, an Prüfungen festzuhalten: „Uns ist es ein großes Anliegen, die Prüfung auch in Krisenzeiten als hochwertigen Qualifikationsbeleg für die Auszubildenden und die Betriebe zu erhalten“, begründet Feldhusen. „Die jungen Leute sollen keinen Abschluss zweiter Klasse erhalten, der schlimmstenfalls bei Bewerbungen diskriminiert. Deshalb sind für die aktuellen Prüfungen auch keine grundsätzlichen Erleichterungen vorgenommen worden.

Von Frederike Müller