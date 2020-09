Wolfsburg

Zum neuen Ausbildungsjahr haben jetzt vier junge Menschen ihre Ausbildung bei Volkswagen Immobilien (VWI) angetreten. Kathrin Reisch und Phil Grolla werden in rund drei Jahren ihren Abschluss zum Immobilienkaufmann erwerben. In diesem Jahr bietet VWI auch erstmalig eine Ausbildung zum Gärtner in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau an. Diese Ausbildung, die ebenfalls rund drei Jahre dauert, werden Emre Esatbeyoglu und Luca Marino antreten.

„Die Ausbildung im eigenen Haus ist für uns ein wichtiger Baustein, um qualifizierte Nachwuchskräfte in unser Unternehmen zu integrieren. Sich bei VWI zu bewerben, heißt, auf ein Unternehmen zu setzen, das die ganze Bandbreite an Immobiliendienstleistungen abdeckt“, sagt Meno Requardt, Sprecher der VWI Geschäftsführung. Auch Ole Seidel, Technischer Leiter bei VWI, freut sich darüber, dass erstmalig auch Gärtner ausgebildet werden: „Somit sind wir in der Nachfolgeplanung gut aufgestellt.“

VWI: Praxisnahe Ausbildung steht im Fokus

„Bei uns steht eine abwechslungsreiche und praxisnahe Ausbildung im Fokus. Unsere Auszubildenden durchlaufen im Rahmen ihrer dreijährigen Ausbildung nahezu sämtliche Abteilungen inklusive unseres Hotels Global Inn sowie der firmeneigenen Gärtnerei. Zudem gibt es einen zentralen Personalbetreuer, der sich um alle Fragen rund um die Ausbildung kümmert“, betont VWI-Personalbetreuerin Katrin Heeschen.

Auch für das kommende Jahr werden wieder Ausbildungsplätze für Immobilienkaufleute sowie ein dualer Studienplatz angeboten. Bewerbungsschluss für den Ausbildungsbeginn im September 2021 ist der 15. November.

