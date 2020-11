Wolfsburg

Seit fünf Jahren arbeiten die Stadt Wolfsburg, die Agentur für Arbeit und das Jobcenter im Rahmen der Jugendberufsagentur Wolfsburg (JBA) in der Porschestraße 2 zusammen. Jetzt unterzeichneten die Institutionen eine angepasste Kooperationsvereinbarung.

Die Anliegen der Jugendlichen sollten einfach und unkompliziert geklärt werden

Mit der Gründung der JBA im Jahr 2015 sollte eine gemeinsame Anlaufstelle für alle Jugendlichen auf dem Weg in Ausbildung, Studium oder Arbeit geschaffen werden. Ihre Anliegen sollten einfach und unkompliziert geklärt werden können, weil alle Partner Hand in Hand zusammenarbeiten. Dieses Vorhaben ist aus Sicht der Beteiligten gelungen. „Kurze Wege durch die Präsenz aller drei Partner an einem Ort machen es möglich, Fragen und Probleme schnell zu klären und damit erfolgreich die nächsten Schritte in Richtung einer Ausbildung zu gehen“, sagt Iris Bothe, Stadträtin für Jugend, Bildung und Integration.

In dieser Woche unterschrieben die Partner eine überarbeitete Kooperationsvereinbarung. Änderungen ergaben sich vorrangig bei den Zielen. Der Fokus wurde auf wenige strategisch messbare Ziele gelegt, die in der Vereinbarung verankert wurden. Außerdem soll in Zukunft mehr Feedback insbesondere von den jungen Menschen, aber auch deren Eltern, den Schulen oder den Arbeitgebern eingeholt werden, um diese Erkenntnisse in die tägliche Arbeit einfließen zu lassen.

Auch eine gemeinsame digitale Ablage soll realisiert werden

„Wir möchten in Zukunft, gemeinsame Formate noch weiter stärken und ausbauen. So soll es mehr gemeinsame Dienstgespräche, Fortbildungen oder andere Interaktionsformate geben. Auch eine gemeinsame digitale Ablage soll realisiert werden“, sagt Ulf Steinmann, Leiter der Agentur für Arbeit Wolfsburg.

Auch Ingo Schrader, Geschäftsführer des Jobcenters, freut sich auf die Weiterentwicklung und Fortsetzung der JBA: „Die Zusammenarbeit aller Akteure verläuft konstruktiv und vertrauensvoll. Wir sind für die jungen Menschen da, egal woher sie kommen oder wohin sie wollen.“

Iris Bothe ergänzt: „Wir möchten mit der Intensivierung der gemeinsamen Formate, unsere Ziele schriftlich fixieren, auswerten können und auch veröffentlichen. Mit Hilfe dieser Vorgehensweise können wir dann an den Strukturen arbeiten und wo es nötig ist, nachjustieren.“

Jugendliche erreichen die JBA unter Tel. (0 53 61) 308 999 0 oder per E-Mail an jobwerk@stadt.wolfsburg.de. Hier gibt es auch telefonische Hilfe und bei Bedarf einen Beratungstermin.

