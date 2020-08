Stadtmitte

60 Berufsanfänger – 29 junge Frauen und 31 junge Männer – traten am Montag ihre Ausbildung bei der Stadt an. Die Nachwuchskräfte sind zwischen 16 und 41 Jahren alt und nehmen ihren Dienst in 15 unterschiedlichen Berufen auf. Im Ratssitzungssaal wurden sie in zwei Gruppen begrüßt.

„Gerade in der aktuellen Zeit ist es wichtig, dass junge Menschen weiterhin die Chance erhalten, mit einer Ausbildung in ihre Zukunft zu investieren“, sagte Mohrs und richtete sich an die Auszubildenden: „Wir legen größtmöglichen Wert auf die Gesundheit all unserer Mitarbeitenden. Sie sollen sich bei uns sicher fühlen und voll und ganz auf Ihre Ausbildung konzentrieren können – auch, wenn in diesem Jahr einiges anders ablaufen wird als üblicherweise.“

Anzeige

Ausbildung verläuft wegen Corona in diesem Jahr etwas anders

So musste in diesem Jahr auf ein großes Hallo am Einführungstag verzichtet werden. Auch in den kommenden Tagen werden die Nachwuchskräfte in kleineren Gruppen ihre Fachbereiche und künftigen Kollegen kennenlernen sowie verschiedene Workshops durchlaufen. Außerdem müssen sich die Azubis darauf einstellen, dass der Unterricht ab August in Form von E-Learning-Kursen stattfinden werden.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Die Stadt bildet in klassischen Verwaltungsberufen, aber beispielsweise auch Fachkräfte für Bäder oder für Medien und Informationstechnologie aus. Zudem können Berufe wie Koch, Gärtner, Fachinformatiker und viele mehr erlernt werden. Insgesamt hatten sich dieses Jahr rund 830 Frauen und Männer beworben.

Stadt Wolfsburg : Ab sofort sind Bewerbungen für Ausbildung 2021 möglich

Wer will, kann sich schon jetzt für eine Ausbildung ab 2021 bewerben. Bewerbungen können ausschließlich online über das Portal unter wolfsburg.de/ausbildung abgegeben werden.

Von der Redaktion