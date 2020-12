Wolfsburg

53 junge Menschen haben die neue Ausbildung zur Pflegefachfrau beziehungsweise Pflegefachmann an der Pflegeschule Diakonisches Werk Wolfsburg begonnen. Davon sind 41 Auszubildende bei der Diakonie in Wolfsburg beschäftigt. Zwölf weitere Schüler absolvieren ihre Ausbildung im Ausbildungsverbund bei einem anderen Träger.

„Die hohe Zahl der Auszubildenden zeigt, dass wir mit der generalistischen Pflegeausbildung eine wichtige Basis gegen den Fachkräftemangel schaffen“, so Ralf-Werner Günther, Vorstandsvorsitzender der Diakonie.

Azubis aus dem Ausland brauchen ein Visum

26 der Auszubildenden der Diakonie kommen nicht aus Deutschland. „Bis die Azubis aus dem Ausland ihre Ausbildung beginnen können, leisten mein Team und ich viel Vorarbeit“, erklärt Daniela Engelbrecht, Personalleitung. Nicht nur die Auswahl geeigneter Kandidaten nimmt Zeit in Anspruch, sondern auch die vielen rechtlichen und organisatorischen Besonderheiten, die es zu beachten gilt, machen die Gewinnung von Auszubildenden insbesondere aus Drittstaaten zu einem Prozess, der nicht nur das Anforderungsprofil des Ausbildungsberufes berücksichtige muss. Für ihre Ausbildung in Deutschland benötigen sie ein Visum.

Die anspruchsvolle Ausbildung erfordert gute Sprachkenntnisse. Auch dabei unterstützt die Diakonie. Wegen der Corona-Pandemie konnten einige Auszubildende ihre Sprachprüfung im Ausland nicht ablegen, so dass sie eine Ausnahmegenehmigung erhalten haben bis zum Ende ihrer Probezeit das erforderliche Sprachniveau nachzuweisen.

Sprachtrainerin unterrichtet die Auszubildenden zwei Mal wöchentlich

Vivian Roese, Sprachtrainierin, unterrichtet die Auszubildenden zwei Mal wöchentlich. „Für sie ist es eine enorme Herausforderung sich das medizinische Fachvokabular anzueignen. Mich beeindruckt mit welcher Energie und Ernsthaftigkeit sie an dem Sprachunterricht teilnehmen und welche enormen Fortschritte sie in kurzer Zeit machen.“

Neben dem theoretischen Teil an der Pflegeschule erwartet die Auszubildende eine umfassende Praxisanleitung in den jeweiligen Einrichtungen. „Die Ausrichtung der generalistischen Ausbildung erleichtert den Einstieg in die praktische Pflege. Die verschiedenen Kompetenzen bauen aufeinander auf“, erklärt Tobias Reier, zentraler Praxisanleiter. Die Auszubildenden erhalten einen umfassenden Einblick in den späteren Berufsalltag.

„Ich freue mich, dass die neue Ausbildung so gut angenommen wird und wir mit zwei Klassen im August beziehungsweise Oktober in diesem Jahr starten konnten. Dies zeigt, dass die generalistische Pflegeausbildung sehr attraktiv und zukunftsgerichtet ist“, sagt Daniela Engelbrecht. Ziel der Diakonie ist es, die Qualität der Pflege kontinuierlich weiter zu entwickeln.

