Wolfsburg

Das regionale Bürgerfernsehen TV 38 strahlt Gottesdienste aus. Da auch Kirchen wegen des Corona-Virus zurzeit geschlossen sind, hat der Sender diesen Service eingerichtet.

Bis auf Weiteres zeigt TV 38 jeden Sonntag um 11 Uhr einen Gottesdienst aus der Kirche St. Katharinen in Braunschweig. Doch auch für Wolfsburg gibt es sonntags wöchentlich jeweils um 10 Uhr einen Gottesdienst oder eine Andacht einer Kirche des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen.

Anzeige

Fernseh-Gottesdienste zu Ostern

Auch an den Oster-Feiertagen gibt es Übertragungen. Am Gründonnerstag, 9. April, wird es aus St. Katharinen in Braunschweig eine liturgische Feier geben, die TV38 ausstrahlt. Am Karfreitag, 10. April, gibt es um 10 Uhr einen Gottesdienst aus der Wolfsburger Heilig-Geist-Kirche, um 11 Uhr den Karfreitagsgottesdienst aus St. Katharinen in Braunschweig. Zur symbolischen „Sterbestunde“ Jesu gibt es um 15 Uhr ebenfalls aus St. Katharinen eine besinnliche Lesung mit Kammermusik.

Lesen Sie auch: Corona: So feiern evangelische Gemeinden trotz des Virus Ostern

Für den Ostersonntag, 12. April, sind die üblichen Sonntags-Gottesdienste um 10 Uhr (Christuskirche Wolfsburg) und 11 Uhr ( St. Katharinen Braunschweig) als Sendungen geplant. Am Ostermontag, 13. April, gibt es um 11 Uhr noch einen Festgottesdienst aus St. Katharinen in Braunschweig zu sehen. Weitere Gottesdienste, Andachten oder sonstige religiöse Feierstunden können kurzfristig noch dazu kommen.

Alle Termine finden Interessierte in den Programmplänen auf der Internetseite tv38.de und den Ankündigungen auf der Facebook-Seite des Senders.

Von der Redaktion