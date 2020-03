Kabarett zum Frauentag: Bei Simone Solga bekommt jeder sein Fett weg

Wolfsburg

Politische Korrektheit? Die gilt für Simone Solga nicht: Die Kabarettistin hat am Donnerstagabend im ausverkauften Nichtschwimmerbecken des Hallenbads gegen „Besserwisser, Untergangsprediger und Meisterheuchler“ ausgeteilt. Ihr neues Programm „Ihr mich auch“ kam bei den rund 270 Zuschauern bestens an. Den Abend präsentierte das Gleichstellungsreferat der Stadt Wolfsburg anlässlich des Internationalen Frauentags am kommenden Sonntag.

Merkel , Maas und „Flugscham“ der Grünen

Als „ Helene Fischer des Kabaretts“ und „Eiserne Lady von Sachsen“ angekündigt, stieg die 56-jährige Kabarettistin mit einem Rundumschlag gegen die Politik ein. Über Angela Merkels langjährige Kanzlerschaft sagte Solga: „Die sitzt wie ein Stöpsel überm Abfluss.“ Außenminister Heiko Maas beschrieb sie als „eine Mischung aus Topmodel und Morbus Crohn“ und im Hinblick auf mögliche Kanzlerschafts-Ambitionen der SPD folgerte sie: „Wenn man mit fünf Prozent Ministerpräsident werden kann, dann kann man auch mit 15 Prozent eine Kanzlerschaft anstreben.“ Natürlich ließ Solga die Klimadebatte nicht aus und teilte in diesem Zusammenhang insbesondere gegen die Grünen und ihre „Flugscham“ aus.

Zwischendrin ließ sie kurz das Licht im Nichtschwimmerbecken ausschalten und demonstrierte „ Deutschlands erstes grünes Kabarett“. Ihre These: Am Klimawandel sind für viele Menschen vor allem nicht sie selbst Schuld.„Alle wollen, dass die anderen den Planeten retten“, fasste Solga zusammen. Sie nahm auch ihre eigene Jugend in der DDR und die hohen Wählerzahlen für die AfD in Ostdeutschland wiederholt aufs Korn.

Kapitulierende Polizistin und überforderte Lehrerin

Zwischendrin teilte die Kabarettistin gegen die Zuschauer in den ersten Reihen aus, führte Dialoge mit sich selbst und schlüpfte in verschiedene Rollen. Sie präsentierte sich beispielsweise als beschwipste und vor kriminellen Clans kapitulierende Polizistin: „Für die meisten Straftaten gibt es Preise wie bei Aldi.“ Besonders viel Applaus und Gelächter bekam Solga für die Darstellung der Unterrichtsstunde einer zehnten Klasse. In der Rolle einer überforderten Lehrerin stand sie vor Schülern mit ADHS, Handysucht und radikal-islamischen Frauenbildern.

An vielen Stellen ist Solgas Humor derb und könnte in den hitzigen Debatten heutzutage falsch verstanden in die rechte Ecke gestellt werden. Dabei teilt sie jedoch gegen alles und jeden aus und regt mit ihren bewusst provozierenden Auftritten nicht nur zum Schimpfen und Spaß haben, sondern auch zum Nachdenken an. Dass sich viele ihrer Witze unter der Gürtellinie abspielen, ist Geschmackssache. Das Wolfsburger Publikum lachte jedenfalls viel und spendete Solga immer wieder zustimmenden Applaus.

Programm zum Frauentag Das Gleichstellungsreferat der Stadt Wolfsburg hat zusammen mit den Kooperationspartnern des „8. März Bündnis“ ein Programm zum Frauentag entworfen: Am Samstag, 7. März, informiert von 11 bis 13 Uhr auf dem Hugo-Bork-Platz das Frauenzentrum Frauen-Zimmer Goethestraße zur Aktion „Brot und Rosen“, während die pro familia Beratungsstelle Wolfsburg und die Flüchtlingsarbeit des Diakonischen Werkes Wolfsburg gemeinsam zum Austausch zum Thema „§ 218 und § 219: Die Würde der Frau muss unantastbar sein“ einladen. Am Sonntag, 8. März, dem Internationalen Frauentag selbst, lädt der Ortsfrauenausschuss der IG Metall Wolfsburg um 11 Uhr zum interaktiven Vortrag „einfach.machen“ der Rednerin und Autorin Nicola Fritze ins Gewerkschaftshaus. Am Sonntagabend findet das Internationale Frauenfest im Mehrgenerationenhaus statt. Bei der exklusiven Feier nur für Frauen gibt es von 18 Uhr an Musik, aufgelegt von DJane Soundschwester, Tanz, Geselligkeit sowie ein internationales Buffet. Einen Schnupperkurse zum Thema Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Frauen bietet die Beratungsstelle Dialog am Montag, 9. März, ab 16 Uhr im Mädchenzentrum Rote Zora an. Der IG-Metall-Chor „Gegenwind“ lädt am Dienstag, 10. März, um 19 Uhr zur offenen Probe ins Gewerkschaftshaus ein. Im Delphin-Palast, zeigt das „8. März Bündnis“ am Mittwoch, 11. März, um 19.30 Uhr Filme, in deren Mittelpunkt interessante Frauen stehen. Die Ausstellung „CEDAW in Niedersachsen – Gleichstellung sichtbar machen“ ist noch bis zum 11. März in der Bürgerhalle im Rathaus A zu sehen. Eine „Hommage an Marlene Dietrich“ erwartet die Besucherinnen beim Frauenfrühstück mit musikalischer Lesung im Restaurant Föhrenkrug am Sonntag, 15. März, von 10 Uhr an. Warum Persönlichkeit entscheidet und Statusspiele in der Businesswelt von gestern sind erklärt Saskia Hoog im Vortrag „Erfolgreiche Frauen haben Mut zur persönlichen Marke“ am Dienstag, 24. März von 16.30 Uhr an im Großen Saal des Stadtjugendrings.

