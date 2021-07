Steimker Berg

War es ein Auftragsdiebstahl? Oder soll der Spezial-Anhänger umgebaut werden? Aus einem Baustellenlager im Walter-Flex-Weg am Steimker Berg haben Unbekannte am Wochenende einen Kabeltrommel-Transportanhänger gestohlen. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 6000 Euro, die Polizei ermittelt.

Am Steimker Berg wird seit vergangener Woche Glasfaser verlegt, die Straßenbaufirma Meyer aus Klein Twülpstedt hat deshalb am Ende des Walter-Flex-Wegs ein Baustellenlager eingerichtet. Am Freitag gegen 12.30 Uhr verließen die Mitarbeiter die Baustelle. Am Montagmorgen um 7 Uhr stellte ein Mitarbeiter der Firma fest, dass der Anhänger nicht mehr an seinem Platz stand.

Zweiachsiger Spezialanhänger hat nicht mal eine Ladefläche

Der zweiachsige Spezialanhänger dürfte für Privatpersonen wenig von Nutzen sein, „denn er hat nicht mal eine Ladefläche“, erklärt Philip Antretter, Disponent bei Straßenbau Meyer. Möglich sei natürlich, dass die Diebe das Gefährt umbauen wollen. Wahrscheinlich hingegen allerdings ist, dass es ein Auftragsdiebstahl war.

Walter-Flex-Weg: Das eingezäunte Baustellen-Lager für den Glasfaserausbau am Steimker Berg. Quelle: Boris Baschin

Kurios: Der Anhänger hatte noch eine Glasfaserrolle geladen. Im Gegensatz zu den teuren und bei Dieben begehrten Kupferkabeln sei die Glasfaser aus Kunststoff nahezu wertlos, sagt Antretter. Die Diebe hatten sich für vermutlich ziemlich gut ausgestattet, denn der Anhänger war mit einem Sicherheitsschloss verbunden. „Um das zu lösen, braucht es eine Akku-Flex oder einen Bolzenschneider“, sagt der Disponent. Und um den Anhänger zu entwenden, der zum Zeitpunkt des Diebstahls samt der Glasfaserrolle rund 2,7 Tonnen wog, braucht es ein kräftiges Fahrzeug mit Anhängerkupplung.

Die Polizei sucht Zeugen, der etwas verdächtiges gesehen oder gehört haben. Hinweise unter der Telefonnummer 05361/ 46460.

Von Claudia Jeske