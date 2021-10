Hattorf/Magdeburg

Der Diebstahl eines Audi Q5 in Hattorf endete mit einem Unfall auf der A 14, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden.

Der Besitzer hatte seinen Wagen im Wert von 45 000 Euro am Donnerstag gegen 19 Uhr am Dingelberg in Hattorf abgestellt. Als der Halter am nächsten Morgen den Diebstahl der Polizei meldete, stellte sich heraus, dass der Wagen auf der A 14 verunglückt war.

Bei der Flucht baut die Autodiebin einen Unfall

Eine Zivilstreife wolle den Wagen auf der A 2 Richtung Berlin in Höhe des Parkplatzes Uhry Süd kontrollieren. Doch die Fahrerin ignorierte die Anhaltezeichen und gab Gas.

Die Flucht flührte über die A 2 sowie Bundes- und Landesstraßen und schließlich auf die A 14 in Richtung Magdeburger Kreuz. Kurz vor dem Autobahnkreuz krachte der Audi mit vorausfahrenden Autos zusammen. Die Fahrerin des Audi und eine weitere Person wurden dabei schwer verletzt.

Die Beamtinnen und Beamten leisteten Erste Hilfe. Während der Rettungsmaßnahmen wurde die A 14 in Richtung Kreuz Magdeburg vollständig gesperrt.

